Des Allemands d'origine juive s'inquiètent des résultats des élections

Le Conseil central juif considère le succès de l'AfD en Thuringe et en Saxe comme un "changement significatif" et invite l'établissement politique à "faire face à la réalité". Le président du Conseil central, Joachim Pollak, a exprimé ses préoccupations dans un éditorial, déclarant que de nombreuses personnes votent pour l'AfD par conviction idéologique, et que les dirigeants et les idéologies du parti ne sont pas rassurants.

L'AfD a remporté la première place lors des élections en Thuringe dimanche, tandis qu'en Saxe, elle est arrivée deuxième derrière la CDU. Les deux branches régionales de l'AfD sont considérées comme extrémistes de droite par l'Office pour la protection de la Constitution. Pollak a considéré les victoires de l'AfD comme un "changement significatif". Le BSW participait pour la première fois à une élection régionale et a réussi à obtenir des scores à deux chiffres dans les deux États.

Pollak a réagi aux résultats électoraux : "L'Allemagne vacille. Pourrons-nous nous remettre de ce revers ?" Il a mis en garde contre le fait que notre société libre pourrait vaciller, surtout face aux menaces terroristes. Maintenant, a-t-il déclaré, "les vérités honnêtes" et "la sincérité" sont nécessaires, "pas des réponses populistes des partis extrêmes". Pollak a appelé les autres partis à réagir de manière décisive : "C'est au centre politique de parler clairement - faire face aux faits. Il est temps de les affronter", a-t-il insisté.

Knobloch : Les nouvelles conditions de vie menacées

Charlotte Knobloch, présidente de la communauté juive de Munich et de Haute-Bavière, a exprimé ses préoccupations tard dans la soirée de dimanche. "Les résultats électoraux représentent une rupture avec la culture politique historique de l'Allemagne", a affirmé Knobloch.

Elle a prédit que l'Allemagne pourrait "devenir un pays différent : moins sûr, moins accueillant, moins prospère économiquement et moins vivable". Il ne s'agit pas de votes de protestation - "beaucoup voulaient amener les extrémistes des marges au pouvoir". "Les dégâts" ont maintenant été causés. "L'état futur de ce pays est une grande et terrifiante question", a-t-elle conclu.

