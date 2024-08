Des allégations entourent l'utilisation abusive par Melanie Müller du matériel d'identification du handicap

Melanie Müller se retrouve une fois de plus dans l'eau chaude. Cette fois-ci, elle est sous surveillance au tribunal régional de Leipzig, non pas pour sa musique, mais pour des allégations de malversations. La reine de la jungle de RTL et la star du Ballermann font actuellement l'objet d'une enquête pour avoir effectué plusieurs saluts hitlériens lors d'une performance à Leipzig en 2022. Les autorités ont également découvert 0,69 gramme de cocaïne et une pilule d'ecstasy lors d'une perquisition dans son appartement.

Cependant, les ennuis judiciaires de Müller ne se sont pas arrêtés là. Le 15 août, lors d'une audience présumée concernant la garde de ses enfants avec son mari Mike Blümer, elle a garé son Mercedes SUV dans un emplacement de parking pour personnes à mobilité réduite devant le tribunal, selon les rapports du journal Bild. Bien qu'elle ait affiché un permis de stationnement émis par l'administration du district de Recklinghausen en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, elle était la seule personne dans la voiture. Des photos obtenues par le journal montrent Müller sortant du véhicule. Aucun problème de santé ou de mobilité n'a été signalé à son sujet.

"Faux flagrant"

Bien que Müller ait réussi à éviter une amende ou le remorquage le 15 août, elle fait maintenant face à de nouveaux obstacles juridiques. Selon le rapport de Bild, le permis de stationnement pour personnes à mobilité réduite, marqué du timbre officiel de la ville de Recklinghausen, est un document falsifié. Svenja Küchmeister, porte-parole de l'administration du district de Recklinghausen, a confirmé au journal : "Nous n'émettons pas de tels permis. C'est clair, c'est un faux flagrant. Nous déposons une plainte pour fraude et faux."

Jan Krumlovsky, président d'État de la police syndicale de Saxe, est allé jusqu'à qualifier les actions de Müller de "défaut moral". Il a déclaré à Bild : "Quiconque utilise des documents falsifiés pour se garer illégalement dans un espace pour personnes à mobilité réduite n'est pas moralement apte à participer à la circulation routière. L'autorité de délivrance de permis de conduire devrait être impliquée ici."

Pour l'instant, Müller n'a ni confirmé ni nié les allégations de faux lorsqu'elle a été contactée par le journal. Il reste incertain si elle a elle-même créé le permis

