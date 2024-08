- Des allégations de mauvais traitements entourent un jeune prodige de la danse sur glace

En raison d'allégations de violence physique envers plusieurs de ses jeunes patineurs en danse sur glace, l'entraîneur national de l'équipe junior de danse sur glace, Stefano Caruso, est jugé devant un tribunal de Berlin. Caruso, 37 ans, est accusé de sept incidents présumés entre juillet 2018 et octobre 2020. Les chefs d'accusation comprennent la maltraitance de mineurs et des coups et blessures volontaires. Caruso est accusé d'avoir cru en la "discipline" de ses élèves. Il a nié les accusations, affirmant qu'il n'avait jamais fait de mal à des enfants. Il considère les allégations comme une vengeance.

Les incidents présumés se sont produits pendant les entraînements à Berlin-Hohenschönhausen et pendant un voyage d'entraînement en Pologne. Trois garçons, âgés de 10 à 14 ans lors des incidents, sont répertoriés comme victimes dans l'affaire. Un garçon de 10 ans est censé avoir été traîné par les pieds et roulé plusieurs fois sur la surface de la glace, causant de la douleur et une blessure à la tête. Dans un autre incident, l'accusé est censé avoir traîné ce garçon sur la piste en tartan pendant l'entraînement de course, causant des écorchures.

En août 2020, l'entraîneur est censé avoir tordu les oreilles d'un patineur de 12 ans jusqu'à ce qu'il pleure de douleur. Les incidents présumés comprennent également un coup porté à l'arrière de la tête d'un garçon, des pressions douloureuses sur les mains plus de 45 fois, des poussées pendant l'entraînement de course et la morsure de l'oreille d'un garçon de 11 ans.

Il a "exagéré et déformé les événements"

L'entraîneur national junior a déclaré qu'il avait "toujours mis les meilleurs intérêts, y compris leur développement social, en premier". Les allégations ont été portées après sa décision de travailler exclusivement avec les équipes nationales. "Les trois garçons nommés dans l'affaire n'en faisaient pas partie", a déclaré l'entraîneur, qui a été un patineur de danse sur glace réussi avec une participation olympique. Il a pris cette décision en raison de problèmes de facturation du club à Berlin. Après cela, "les choses ont été exagérées et déformées".

Il est arrivé qu'il retire un enfant de la glace - "juste pour s'amuser". Dans un exercice appelé "avion", il tenait les élèves par le bras et la jambe - "ils glissent juste au-dessus de la glace, c'est amusant pour les enfants", a déclaré l'entraîneur. Il y avait également un contact corporel dans les exercices de levage. Les oreilles étaient parfois frottées de manière ludique - "doucement et brièvement".

Selon l'entraîneur, qui continue de travailler, les allégations ont entraîné une enquête interne. En conséquence de la procédure, il assure maintenant "moins d'interactions qui pourraient être mal interprétées", a déclaré Caruso. Le procès au tribunal local de Tiergarten reprendra avec les premiers témoins le 9 septembre.

Malgré les assertions de Caruso sur la priorité des intérêts de ses élèves et sa défense de certaines actions comme ludiques ou amusantes, le tribunal doit maintenant déterminer si ces actions sont conformes aux principes de justice et aux lois sur la protection de l'enfance. L'emploi continu de Caruso pendant l'enquête soulève des questions sur la réactivité du système de justice face aux allégations de maltraitance.

