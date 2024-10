Des allégations de maltraitance en France conduisent à un procès pour meurtre

Un scandale majeur agite la cour d'Avignon. L'accusé est accusé non seulement d'avoir drogué son ex-femme et permis à plusieurs hommes de la violer, mais les enquêteurs ont également découvert des indices de plusieurs meurtres.

L'homme, tenu responsable d'avoir drogué sa femme pour la soumettre, puis d'avoir permis à plusieurs hommes de la violer sexuellement, est maintenant sous enquête pour d'autres cas de viol et deux décès. Les victimes étaient des femmes qui travaillaient dans des agences immobilières, selon les journaux "Le Parisien" et "Midi Libre". Les agressions ont eu lieu pendant les visites de maisons ou dans les bureaux.

Les enquêteurs examinent toujours le viol et le meurtre d'une femme de 23 ans à Paris en 1991, ainsi que la tentative de viol d'une femme de 18 ans dans les banlieues de Paris en 1999. Dans les deux cas, le suspect est censé avoir utilisé de l'éther pour incapaciter les victimes. Bien qu'il ait apparemment confessé le dernier méfait, ce qui a entraîné une condamnation grâce à des preuves d'ADN, il nie le meurtre. Aucune preuve d'ADN incriminante n'a été trouvée sur les lieux du crime à l'époque.

Réexamen des anciens dossiers

Une unité spéciale de police a également réexaminé les anciens dossiers non résolus à l'aide d'analyses logicielles avancées, établissant potentiellement un lien entre le retraité et sa méthode opératoire unique. Quatre agressions violentes contre des femmes et un meurtre de femme entre 1994 et 2004 sont maintenant examinés, comme le rapportait "Le Parisien" après avoir examiné les dossiers. Des traces d'ADN ont été trouvées sur les lieux de trois de ces cas, qui pourraient potentiellement incriminer le retraité.

Depuis début septembre, le septuagénaire est jugé à Avignon pour avoir drogué son ex-femme avec des médicaments pendant presque une décennie, puis avoir permis à plusieurs inconnus de la violer en sa présence, qu'il avait recrutés via une plateforme en ligne. Jusqu'à 20 ans de prison pourraient être imposés aux 50 individus accusés, y compris le mari, pour l'abus.

