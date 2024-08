- Des allégations d'appartenance à l'EI contre des suspects de terrorisme à Vienne

À Vienne, deux suspects ont été arrêtés pour appartenance à une organisation terroriste et une organisation criminelle. Ils sont accusés d'avoir des liens avec le réseau terroriste de l'État islamique (EI) et de soutenir ses objectifs et ses intentions, selon un porte-parole du parquet, rapporté par l'Agence de presse autrichienne (APA).

Le suspect de 19 ans aurait planifié une attaque à l'extérieur du stade où la pop star américaine Taylor Swift était censée se produire devant plus de 60 000 fans. Les trois concerts de Swift à Vienne cette semaine ont été annulés en raison de préoccupations pour la sécurité, décevant des dizaines de milliers de fans. Cependant, la police ne recherche pas d'autres suspects.

Le deuxième suspect a 17 ans et travaillait comme monteur de scène et d'échafaudages au stade où le concert de Swift devait avoir lieu. Il a été arrêté sur place et est ami avec le jeune de 19 ans.

Les plans du jeune de 19 ans étaient avancés, avec des instructions pour fabriquer des bombes et du peroxyde d'hydrogène à 12 % trouvé en sa possession, qui peut être utilisé pour fabriquer un explosif liquide très puissant avec d'autres produits chimiques. Il avait travaillé dans une entreprise chimique. Des dispositifs d'allumage, des câbles d'allumage, des systèmes d'allumage, des couteaux, des machettes et 21 000 euros en argent contrefait ont également été saisis.

Au cours de l'interrogatoire, le jeune de 19 ans aurait déclaré qu'il avait l'intention de tuer le plus de gens possible à l'extérieur du stade à l'aide d'un engin explosif et d'armes blanches. Cependant, l'avocat du jeune de 17 ans, Nikolas Rast de l'APA, a déclaré que l'adolescent n'était pas impliqué dans les plans d'attaque et ignorait la radicalisation de son ami.

Bien que le jeune de 17 ans ait été libéré, la police aurait trouvé du matériel de propagande de l'EI et d'Al-Qaïda en sa possession. De plus, il aurait assisté à une mosquée qui promouvait un contenu islamiste extrémiste. Un jeune de 15 ans a été interrogé en tant que témoin et non retenu. Il aurait impliqué le jeune de 19 ans.

