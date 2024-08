- Des algues bleues à Pirk - le ministère de la Santé met en garde

L'Office de santé publique du district de Vogtland a détecté une présence accrue d'algues bleues-vertes dans le barrage de Pirk et déconseille la baignade dans l'eau, selon un communiqué du district de Vogtland. Fin juillet, des traces vertes d'algues ont été découvertes lors d'inspections au bord de l'eau. Par conséquent, des échantillons d'eau ont été prélevés par l'office de santé la semaine dernière, confirmant les soupçons.

L'Office de santé publique recommande la prudence. Si l'eau est trouble ou présente des traces vertes, il est déconseillé d'y nager. Les chiens doivent également s'abstenir, car ils sont particulièrement sensibles.

Consulter immédiatement un médecin si certains symptômes apparaissent.

Il y a quelques jours, des algues bleues-vertes ont également été découvertes dans le réservoir de Quitzdorf (district de Görlitz). Là aussi, l'office de santé a déconseillé l'utilisation de l'eau par les humains et les animaux et recommandé de consulter immédiatement un médecin si des symptômes tels que nausées, vomissements, diarrhée, essoufflement, irritation cutanée ou urticaire apparaissent.

Les algues bleues-vertes se développent principalement dans les eaux stagnantes pendant les mois d'été à températures élevées. Une turbidité bleu-vert de l'eau et la formation de traces sont des signes de la présence de bactéries.

Les algues bleues-vertes dans les eaux stagnantes, telles que le barrage de Pirk et le réservoir de Quitzdorf, sont préoccupantes pour les humains et les animaux. La nature de ces algues peut entraîner des effets néfastes sur la santé, notamment des symptômes tels que nausées, vomissements et irritation cutanée.

Pour se protéger et leurs animaux de compagnie, les gens doivent éviter de nager dans les eaux présentant des signes d'algues bleues-vertes, telles que des décolorations ou des traces vertes.

