Des alertes météorologiques sévères ont été émises pour la côte des Caraïbes, les météorologues prévoyant des pluies torrentielles et un risque potentiel d'inondation côtière.

Prédiction de la Tempête Tropicale Inconnue, toujours à venir, suggère qu'elle pourrait se manifester dans les 48 heures suivantes, affectant Edisto Beach, Caroline du Sud, et s'étendant jusqu'à l'Embouchure d'Ocracoke, Caroline du Nord.

Les conditions de force de tempête tropicale pourraient commencer dès dimanche soir, touchant les régions côtières.

Le Centre National des Ouragans ajoute : "La tempête de mer dangereuse en conjonction avec la marée va entraîner des inondations dans les zones côtières normalement sèches, en raison de l'eau de mer qui avance vers l'intérieur depuis la côte."

La prévision prévoit une tempête de mer de 1 à 3 pieds au sud de la rivière Santee, en Caroline du Sud, jusqu'à l'Embouchure d'Oregon, en Caroline du Nord ; les rivières Neuse et Bay, en Caroline du Nord ; et les rivières Pamlico et Pungo, en Caroline du Nord.

La perturbation erratique actuelle présente des vents d'environ 45 mph, se déplaçant vers le nord-ouest à 7 mph, comme rapporté dans la mise à jour de 8 p.m. HE par le centre des ouragans. Cette tempête tropicale inconnue se trouve à 140 miles à l'est-sud-est de Charleston, en Caroline du Sud.

Pour suivre les prévisions et les mises à jour météorologiques les plus récentes de l'équipe de météorologues de CNN, cliquez ici.

Inscrivez-vous pour recevoir des alertes par e-mail concernant les tempêtes importantes, cliquez ici.

Le système est prévu pour devenir une tempête tropicale lundi, prenant le nom de Helene. Le Centre National des Ouragans a déclaré : "Le cœur du système est prévu pour toucher terre dans la zone d'alerte lundi."

La perturbation pourrait gagner en force avant de toucher terre en raison des eaux chaudes de l'Atlantique et de la faible cisaillement des vents, selon le centre des ouragans.

Les fortes précipitations sont une préoccupation majeure à l'approche de la semaine de travail. "Du lundi au mercredi, le Potentiel Cyclone Tropical Huit générera 3 à 6 pouces de précipitations avec des totaux isolés atteignant 8 pouces dans les parties nord et nord-est de la Caroline du Sud, ainsi que dans la plaine côtière de la Caroline du Nord", ont déclaré les météorologues.

La prévision indique 2 à 4 pouces de précipitations avec des totaux isolés allant jusqu'à 6 pouces s'étendant jusqu'en Virginie. "Ces précipitations pourraient entraîner des inondations éclair localisées ou dispersées, ainsi que des inondations de rivières mineures", ont mis en garde les météorologues.

Comme pour tous les systèmes tropicaux tournants et côtiers, quelques tornades sont possibles, certaines pouvant toucher terre dans l'est de la Caroline du Nord lundi.

Les précipitations lourdes se déplaceront vers le nord tout au long de la semaine de travail. "Le système apportera le potentiel d'inondations éclair dispersées et urbaines, ainsi que des inondations de rivières mineures dans l'est de la Caroline du Nord et le nord-est de la Caroline du Sud de ce soir jusqu'à mardi matin. Il y a également un risque d'inondations éclair et urbaines isolées dans une grande partie de la région du Moyen-Atlantique jusqu'à mercredi", ont communiqué les météorologues.

La tempête à venir pourrait apporter des conditions météorologiques défavorables aux zones touchées, causant des perturbations. Les résidents et les visiteurs doivent surveiller de près la prévision pour tout changement des vitesses du vent ou des quantités de précipitations.

Lire aussi: