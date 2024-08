- Des alertes contre les pratiques malhonnêtes dans les salles de jeu de Wiesn

Avant le début d’Oktoberfest en septembre, les places dans les tentes à bière sont très prisées. L’Association des consommateurs de Bavière met en garde contre les offres en ligne douteuses : elles sont souvent plus chères que les tarifs habituels et il n’y a aucune garantie d’entrée dans la tente. « De nombreux propriétaires d’établissements d’Oktoberfest précisent dans leurs conditions que les réservations non achetées directement chez eux sont invalides », a prévenu l’association. Résultat : les clients se voient refuser l’entrée.

Des arnaques ont également été signalées par les défenseurs des consommateurs. Les escrocs ont profité de la forte demande, et il est ensuite difficile de récupérer la somme payée auprès du présumé vendeur. « Les visiteurs se retrouvent souvent bredouilles », déclare l’avocate de l’association, Tatjana Halm.

Pour éviter les problèmes, il est recommandé de réserver une table via les sites internet des établissements d’Oktoberfest. La plateforme de réservation officielle oktoberfest-booking.com, où les réservations existantes peuvent être régulièrement revendues à des personnes intéressées à partir du 1er septembre à midi, est la solution recommandée.

La ville indique le montant de la taxe de réservation par personne sur internet. On achète des bons pour une quantité prédéterminée de boissons et de nourriture, généralement deux litres de bière et un poulet par personne. Les bons non utilisés peuvent être échangés dans les restaurants des propriétaires de tentes pendant une certaine période après l’Oktoberfest.

Les habitués d’Oktoberfest savent également qu’il est souvent possible d’entrer sans réservation. Selon la ville de Munich, même les petits groupes devraient pouvoir trouver une place pendant la semaine. Les beaux jours, les jardins à bière autour des tentes sont également une option. Cette année, l’Oktoberfest, qui attire des millions de visiteurs du monde entier chaque année, aura lieu du 21 septembre au 6 octobre.

