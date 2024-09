Des agressions intenses lors d'un affrontement télévisé entre Trump et Harris

Au cours d'un vif débat politique à la télévision, les candidats Kamala Harris et Donald Trump, originaires des États-Unis, ont présenté leurs programmes et échangé des critiques virulentes. Le mardi soir (selon l'heure locale), la vice-présidente démocrate et l ancien président républicain ont...