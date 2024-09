- Des agents de police infiltrés ont réussi à arrêter l'exploitation de la maison de prostitution illicite de Pasha.

L'agence de police a rapidement pris le contrôle du célèbre club de strip-tease "Pascha" de Cologne dans le cadre d'une enquête en cours sur des activités présumées de traite d'êtres humains. Cette mesure a été prise dans le cadre du processus d'enquête et en tant que mesure préventive, selon un représentant du parquet de Düsseldorf. Malgré la saisie, l'établissement peut continuer à fonctionner comme un bordel à clientèle, comme l'a rapporté précédemment le journal "Bild".

Les autorités ont saisi l'ensemble de la propriété, y compris le célèbre bâtiment rose de onze étages, il y a environ un mois, a expliqué le représentant, dans le but d'empêcher tout transfert de biens potentiel. Les propriétaires ne sont plus autorisés à vendre le bâtiment distinctif. Le représentant n'a pas fourni d'informations supplémentaires sur le contexte de l'enquête.

L'enquête sur le présumé réseau de traite d'êtres humains est en cours depuis plusieurs mois et implique l'attribution à grande échelle de permis de résidence allemands à des personnes fortunées originaires de Chine et d'Oman. En avril, des perquisitions ont été menées dans huit États fédéraux différents, et deux avocats locaux sont suspectés d'avoir joué un rôle prépondérant dans ces activités. La corruption d'officiels est également en cours d'enquête.

Après une période d'instabilité financière, le célèbre "Pascha" a été acheté par une société en 2021. Des sources médiatiques suggèrent qu'un investisseur chinois est à l'origine de l'achat.

L'enquête sur les activités présumées de traite d'êtres humains est centrée sur l'Allemagne, avec des allégations de fourniture à grande échelle de permis de résidence allemands à des personnes fortunées originaires de Chine et d'Oman. La saisie du club de strip-tease "Pascha" à Cologne fait partie de cette enquête plus large, car l'établissement est censé être lié à l'affaire.

Lire aussi: