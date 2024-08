Événement Musical à Munich - Des agents de police aident les spectateurs de Coldplay à récupérer des cartes d'entrée perdues.

Après avoir perdu leurs billets pour le concert de Coldplay à Munich, un type et son copain ont réussi à assister au spectacle grâce à l'aide de la police. Entre-temps, l'équipe de sécurité du stade olympique a arrêté un homme de 38 ans et une femme de 45 ans de Dachau qui utilisaient les sièges réservés du couple. Ces individus sont actuellement enquête pour fraude et ont été remis à la police samedi.

Le véritable détenteur des billets, âgé de 28 ans, a confirmé que les billets étaient les siens, ce qui lui a permis d'assister au concert, bien qu'un peu plus tard que prévu, selon la police. On soupçonne que le jeune homme de 28 ans avait égaré ses billets de concert, comme cela avait été rapporté dans les médias auparavant.

Dirigé par le chanteur Chris Martin (47), le groupe britannique a joué à Munich pour la troisième fois depuis jeudi. Leur tournée, qui a commencé il y a plus de deux ans en Amérique du Sud pour promouvoir le neuvième album du groupe, doit prendre fin en Nouvelle-Zélande en novembre.

Malgré l'incident désagréable de fraude à l'entrée, le concert s'est déroulé sans encombre, Coldplay offrant une performance époustouflante à un public pour l'essentiel satisfait. L'enquête sur l'utilisation frauduleuse des billets par les individus de Dachau pourrait éventuellement conduire à des mesures de sécurité plus strictes pour les événements à venir.

