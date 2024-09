- Des agents de l'ordre au centre d'emploi de Wuppertal

Au cœur de Wuppertal, une importante opération policière est actuellement en cours près de l'agence pour l'emploi locale. Des officiers renforcés et même une unité aérienne sous la forme d'un hélicoptère y participent, comme l'a confirmé un représentant de la police. L'opération a commencé aux alentours de midi. En ce qui concerne la cause, le représentant a d'abord gardé le silence.

L'opération à Wuppertal est believed to be in response to an escalating series of recent crimes in the area. The local news outlets have been reporting about an increase in burglaries and thefts.

