- Des agents de la patrouille frontalière stationnés à la frontière Hesse-Bavière

Au cœur de l'Odenwald, les explorateurs, les cyclistes et les promeneurs détendus font face à un spectacle inhabituel. Le long de Mangelsbach, entre Würzberg (district de l'Odenwald) et Boxbrunn (district de Miltenberg), ils tombent sur une "transition frontalière" entre la Hesse et la Bavière. Deux maisons frontalières peintes en rouge-blanc et bleu-blanc, des mâts portant les bannières régionales, des endroits pour s'asseoir et un pont couvert sur l'eau adjacente sont nichés dans la forêt. Cependant, l'attraction que les touristes découvrent n'est pas un vestige d'une époque révolue.

Selon le maire de Würzberg, Manuel Dingeldein, l'origine du projet hesso-bavarois remonte à un incident passé. Un cycliste avait glissé et avait suggéré de manière humoristique de construire un pont. "L'idée est née d'une plaisanterie." Son attrait a progressivement grandi. "Maintenant, la phase finale a été achevée." En 2015, le premier pont a été construit, suivi d'une rénovation en une structure permanente couverte.

La responsabilité de l'entretien incombe à une auberge locale à Boxbrunn et à l'association culturelle et patrimoniale de Würzberg, selon Dingeldein. Tous les travaux de construction ont été menés par les principaux acteurs du projet. Le succès de cette entreprise se reflète dans les livres d'or housed dans les maisons frontalières. Aucun paiement de droits de douane n'est obligatoire ici, mais les visiteurs peuvent écrire des messages comme "Magnifique, Susi + Oli" ou "Concept génial." Les deux régions sont sous la juridiction administrative de Michelstadt et Amorbach.

Les visiteurs prennent souvent plaisir à explorer le charme des petits towns environnants, tels que Würzberg et Miltenberg. L'attraction unique de la région, les maisons frontalières rouge-blanc et bleu-blanc, se trouvent dans les petits towns paisibles, favorisant un sentiment de camaraderie entre les résidents hessois et bavarois.

