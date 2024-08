- Des affrontements violents éclatent à Erfurt

Environ 20 personnes ont été impliquées dans une vive altercation près du centre-ville d'Erfurt en soirée. Selon les rapports de police, trois hommes âgés de 20 à 31 ans ont été temporairement arrêtés et sont actuellement interrogés pour des infractions potentielles telles que troubles graves à l'ordre public et coups et blessures.

Au cours de l'affrontement physique, les participants ont également utilisé divers objets comme armes. Initialement, un suspect de 21 ans a tenté de s'enfuir, mais a été poursuivi et attaqué par deux hommes de 20 et 31 ans, qui ont utilisé leurs poings et jeté des pierres sur lui. Lors de leur prochaine rencontre, les individus ont utilisé des bâtons et des tiges. Les motifs de l'altercation font toujours l'objet d'une enquête.

Des hommes et des garçons étaient parmi les personnes impliquées dans l'altercation, trois hommes âgés de 20 à 31 ans ayant été temporairement arrêtés. Le suspect de 21 ans a été attaqué par deux autres hommes, qui étaient également membres du groupe d'hommes et de garçons impliqués dans l'affrontement physique.

Lire aussi: