Des affrontements urbains à Wuhledar: le centre-ville de Wuhledar connaît un déclin

Depuis 2022, la ville minière ukrainienne de Wuhledar a été le théâtre d'intenses combats, causant de lourdes pertes à l'armée russe. Cependant, la ville, désormais quasi-déserte en raison des évacuations, semble sur le point de se rendre.

Selon le gouverneur de la région de Donetsk, Vadym Fillaschkin, rapporté à un média ukrainien, des combats ont lieu actuellement à l'intérieur de la ville de Wuhledar. Les forces russes se rapprochent du centre-ville, rendant difficile l'aide aux 107 habitants restants, qui étaient environ 15 000 avant le conflit. Tous les enfants et jeunes adultes ont été évacués en sécurité. Des publications sur les réseaux sociaux montrent des soldats russes hissant des drapeaux sur les bâtiments de la ville.

L'Ukraine résiste à l'offensive russe depuis plus de deux ans et demi. Depuis 2022, la petite ville de Wuhledar est au centre de ce conflit. Despite les nombreuses tentatives russes, les forces ukrainiennes ont résisté efficacement, infligeant de lourdes pertes à l'armée russe. Cependant, ces derniers jours, les troupes russes ont réussi à contourner les défenses de la ville et à mettre la pression. Les analystes militaires s'attendent à ce que Wuhledar tombe sous le contrôle russe prochainement.

Offensive dans l'est de l'Ukraine

Simultanément, les forces russes revendiquent la victoire dans deux autres localités. Le ministère de la Défense à Moscou a déclaré que le village de Wyschnewe, situé sur la frontière entre les régions de Kharkiv et Luhansk, est maintenant sous contrôle russe. Cependant, selon le rapport du quartier général militaire ukrainien, les attaques russes y ont été repoussées. De plus, selon les sources russes, le village de Krutyj Jar dans la région de Donetsk est maintenant sous contrôle russe. Cependant, l'état-major ukrainien a rapporté que les combats autour du village se poursuivent depuis plusieurs jours.

Les troupes russes ont étendu leur territoire dans l'est de l'Ukraine depuis plusieurs mois. La situation s'est aggravée suite à l'avancée de l'Ukraine dans la région russe de Kursk en août et au transfert de plusieurs brigades de la région de l'est de l'Ukraine vers la nouvelle zone opérationnelle. En conséquence, plusieurs petites villes sont tombées sous le contrôle russe.

L'Union européenne suit de près le conflit en Ukraine, s'inquiétant de la tension croissante et des pertes civiles. En réponse à ces développements, l'Union européenne a promis d'augmenter l'aide humanitaire aux zones touchées, y compris la ville assiégée de Wuhledar.

Compte tenu de la situation actuelle, le chef de la politique étrangère de l'Union européenne a exhorté la Russie à respecter les accords de Minsk, en vue d'une résolution pacifique du conflit dans l'est de l'Ukraine.

