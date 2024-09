- Des affrontements à Majorque à la suite d'une opération policière

Après une violente agression contre un chauffeur de taxi à Majorque par des officiers de police d'Essen, de nouveaux détails ont été révélés. Selon la police d'Essen, les officiers accusés ont initialement visité l'île pour une "journée pour renforcer l'esprit d'équipe" avec leurs collègues. Plus tard, un total de 27 officiers de police, selon les dossiers du comité intérieur du parlement régional, ont prolongé leur séjour pour un court congé. L'incident présumé s'est produit pendant cette période.

Après l'incident qui s'est produit à 4h00 du matin le 20 août, plusieurs officiers ont rapporté l'incident à leur supérieur, comme mentionné dans le rapport du comité intérieur. La principale victime a été initialement affectée à un travail de bureau, où elle n'avait pas de contact avec le public.

Le ministère de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie reconnaît dans le document que trois officiers accusés, connus du système judiciaire espagnol, sont impliqués dans l'affaire. Au total, quatre Allemands sont soupçonnés d'avoir été impliqués. Aucun document n'a encore été reçu d'Espagne, le ministère le révèle. Un ordre du tribunal de Manacor a été fourni pour le rapport.

Selon le compte rendu du chauffeur de taxi, il a conduit quatre touristes allemands à leur hébergement à Son Burges. À l'arrivée, l'un des touristes n'a pas pu retrouver son téléphone et a accusé le chauffeur de vol. Le chauffeur a ensuite été agressé par les passagers avec des coups de pied et des coups de poing sur tout le corps. Un rapport médical indique que le chauffeur de taxi a subi un hémorragie cérébrale, des fractures des cinquième et septième côtes, et un diaphragme perforé.

En raison de la "brutalité extrême et de la gravité du crime", les trois Allemands ont été ordonnés de rester à 500 mètres de la victime. Cependant, tous les trois ont été relâchés sans caution.

La police d'Essen prévoit d'entamer des procédures disciplinaires une fois qu'elle aura reçu et examiné le dossier du parquet. La négligence des règlements de conduite hors service pourrait potentiellement être une violation. "J'attends de tous les employés de la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, et en effet de tous les autres employés, une conduite impeccable à la fois dans et en dehors de leurs fonctions", a déclaré le ministre de l'Intérieur Herbert Reul (CDU) dans le document destiné au parlement régional.

Selon le ministère de l'Intérieur, les "journées pour renforcer l'esprit d'équipe" sont organisées et financées par l'équipe respective à leurs propres frais.

