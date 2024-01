Des adolescents entrent dans l'histoire de l'Iran et du Kenya à l'Open d'Australie

L'Iranienne Meshkat al-Zahra Safi et la Kényane Angella Okutoyi ont toutes deux franchi des étapes historiques lors du premier grand chelem de l'année et ont inspiré la prochaine génération de talents.

Dimanche, Okutoyi est devenue la première Kényane à remporter un match du Grand Chelem chez les juniors et elle ne montre aucun signe de ralentissement.

Après avoir battu l'Australienne Zara Larke en trois sets mardi, elle est désormais la première Kenyane à atteindre le troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem, toutes catégories confondues.

"Je suis heureuse de représenter mon pays et tout le monde chez moi. Cela me motive et je crois que cela motive les enfants kenyans à croire qu'ils peuvent y arriver", a-t-elle déclaré après sa victoire.

De son côté, Safi est entrée dans l'histoire dimanche en devenant la première Iranienne - fille ou garçon - à remporter un match du Grand Chelem junior.

La jeune femme de 17 ans a battu l'Australienne Anja Nayar 6-4 6-3 à l'Open d'Australie junior, ce qui a constitué un autre moment fort de sa jeune carrière déjà impressionnante.

"Je voulais dire à propos de mon match d'aujourd'hui que, grâce à Dieu, j'ai pu faire une bonne performance pour mon premier match contre une adversaire australienne du pays hôte", a-t-elle déclaré dans une vidéo diffus ée sur la chaîne sportive Varzesh 3.

Elle a également remercié les "chers Iraniens pour tous leurs messages de soutien et d'énergie".

Inspirer la nouvelle génération

Selon la Fédération internationale de tennis(ITF), Safi a remporté 10 titres juniors en simple et en double l'année dernière et s'est hissée au 74e rang mondial.

Elle est également devenue la première joueuse iranienne à figurer dans le top 100 des classements juniors et elle est enthousiaste à l'idée d'utiliser son succès pour motiver davantage de filles à se lancer dans ce sport.

Safi s'est inclinée au tour suivant face à la Belge Sofia Costoulas (6-0 6-2) mardi, mais elle est déterminée à inspirer les autres.

"Même si ce n'est pas mon but ultime, je me sens très bien d'être une source de motivation pour les autres joueuses juniors iraniennes et de les encourager", a déclaré Safi à l'ITF avant le début de l'Open d'Australie.

"Ces dernières années, les joueurs iraniens pensaient peut-être qu'il était difficile d'obtenir des résultats au niveau international.

"J'espère que mes améliorations encourageront les joueurs et les entraîneurs à redoubler d'efforts.

Safi a déjà reconnu les difficultés rencontrées par les joueurs de tennis en Iran, où les ressources sont rares, mais elle est déterminée à continuer à gravir les échelons.

En Iran, le sport et la politique se sont toujours mélangés et les athlètes sont soumis à une pression énorme pour se conformer à un ensemble de règles.

J'ai vraiment eu des moments difficiles

Il y a eu de nombreux exemples d'athlètes qui ont fui le pays par crainte pour leur sécurité .

"Pour en arriver là, j'ai vraiment eu des moments difficiles parce que jouer au tennis professionnel dans mon pays est vraiment difficile", a-t-elle ajouté à l'ITF.

"J'ai eu beaucoup de mal à participer à des tournois, à obtenir des visas et je n'ai pas eu de sponsors très souvent.

"Mais si j'avais un message à transmettre à d'autres jeunes comme moi, je leur dirais simplement de ne pas abandonner leurs rêves. Quand j'ai commencé, tout le monde en Iran disait que c'était impossible et que je ne pourrais pas faire de grands chelems, surtout ma mère.

"C'est pourquoi je n'ai jamais parlé de mon rêve à qui que ce soit. Je veux dire aux gens : "Continuez à pousser et à croire en votre rêve". Atteindre ce succès aujourd'hui est vraiment important et j'espère que je pourrai continuer."

