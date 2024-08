Des activités physiques non conventionnelles pour les après-midi d'été torride

Pratiquer une activité physique est essentiel, même par des journées d'été caniculaires. Cependant, il est crucial de prêter attention à son corps et de ne pas se surmener, car la chaleur excessive peut rapidement épuiser vos niveaux d'énergie. Le jogging paisible est-il une alternative acceptable au jogging régulier ? Cette tendance japonaise en matière de fitness connaît également une popularité croissante à l'échelle internationale. Le Dr Gert-Peter Brueggemann, professeur spécialisé en biomécanique, éclaire ce sujet friendly pour les articulations dans une interview.

Qu'est-ce que le jogging paisible exactement et comment fonctionne-t-il ?

Dr. Gert-Peter Brueggemann : Dans le jogging paisible, ou ce que les experts en biomécanique appellent la course au sol, nous courons sans période de vol. Nos pieds touchent le sol au niveau de notre milieu de pied, et nous nous déplaçons à une allure lente avec de nombreux petits pas, en moyenne 1,5 à 2 pas par seconde. Cette forme de mouvement présente une phase de vol réduite ou absente entre les pas, pendant laquelle nous ne sommes pas en contact avec le sol. Sans phase de vol, la pression exercée sur nos articulations est minimisée lors de l'atterrissage.

Il est important de garder à l'esprit que les forces exercées sur notre corps tendent à être plus intenses que lorsque nous sommes assis ou debout, quelle que soit la vitesse, que ce soit le jogging paisible ou la course classique. Ces forces ont un impact important sur nos genoux pendant la phase de course, également appelée phase d'appui, qui est plus longue dans le jogging paisible que dans la course avec une phase de vol. Il est donc crucial de choisir une chaussure de course conçue pour canaliser ces forces à travers notre corps et les rendre inoffensives, même à des vitesses plus lentes.

Le jogging paisible est-il plus adapté aux journées d'été étouffantes et une alternative au jogging régulier ?

Cela dépend des préférences personnelles. La température ne devrait pas influencer cette décision. La chaleur peut présenter un défi exceptionnel pour notre corps par temps chaud. Si vous souhaitez tout de même faire de l'exercice dans de telles conditions, il est recommandé d'éviter les heures de forte chaleur et de soleil et de reporter votre entraînement, par exemple, le matin. Cependant, si la température est trop élevée pour le jogging classique, elle l'est également pour le jogging paisible.

Quelle sorte de chaussures devrait-on porter pour le jogging paisible et à quel point l'équipement de pied approprié est-il important ?

Le choix des chaussures de course joue un rôle crucial pour éviter les blessures, quelle que soit la vitesse. Les chaussures, ou plutôt la technologie de semelle intermédiaire utilisée, sont les principaux facteurs de réduction des blessures liées à la course. Les chaussures de course conçues biomécaniquement avec la technologie U-TECH peuvent réduire les blessures au genou liées à la course de plus de fifty pour cent chez les coureurs.

Pourquoi le jogging paisible est-il si populaire ?

Le jogging paisible s'adresse aux personnes qui ne peuvent plus supporter ou ne souhaitent plus supporter les contraintes des vitesses plus rapides. Il est particulièrement adapté aux personnes portant quelques kilos en trop ou souffrant de conditions telles que l'arthrite. C'est un sport qui ne nécessite aucun équipement spécialisé, minimal de participants ou de terrain désigné. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont des chaussures de course conçues de manière appropriée. Que vous couriez seul ou en groupe, sur du bitume ou en nature, le jogging paisible est possible presque partout. Il partage presque tous les avantages du jogging conventionnel.

Compte tenu de l'impact réduit sur les articulations lors du jogging paisible, ce type d'exercice peut-il être recommandé par des professionnels de la santé pour les individus en phase de récupération après une blessure ou ayant des problèmes articulaires ?

Avec son accent sur l'impact minimal sur les articulations et l'accessibilité facile, le jogging paisible pourrait en effet être recommandé pour les individus ayant des problèmes articulaires ou en phase de récupération après une blessure, car les médecins pourraient le suggérer comme une forme d'exercice appropriée pour maintenir la forme sans aggraver leur état.

