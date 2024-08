- Des actions fortes pour ARD et ZDF

Les diffuseurs publics tirent un bilan positif après la diffusion des Jeux olympiques de Paris. Près de 53,4 millions de téléspectateurs ont suivi ARD et ZDF au cours des deux dernières semaines, atteignant les deux tiers de la population, ont annoncé les deux diffuseurs lundi.

Les émissions les plus regardées à la télévision

ARD et ZDF ont rapporté de la capitale française pendant 243 heures. Parmi celles-ci, 201 heures étaient consacrées à la couverture purement sportive, le reste étant des interviews ou des informations de contexte.

Une émission non sportive était également le spectacle olympique le plus regardé sur ARD. La cérémonie d'ouverture du 26 juillet a été suivie en moyenne par 10,44 millions de téléspectateurs. Selon un communiqué de presse, les événements sportifs les plus réussis sur ARD étaient les soirées d'athlétisme des 4 et 8 août, chacune avec 8 millions de téléspectateurs.

Même les sports qui ont habituellement une présence de niche à la télévision publique ont atteint de forts taux d'audience. La diffusion du quart de finale féminin de hockey sur gazon de l'équipe allemande contre l'Argentine sur la première chaîne a été suivie par 7,74 millions de personnes. La diffusion du demi-finale féminin de tennis de table de l'équipe allemande sur ARD a été suivie par 7,57 millions, tandis que la diffusion du même événement sur ZDF le 5 août a été suivie par 7,56 millions. La diffusion du pentathlon moderne sur ZDF le 5 août a été suivie par 7,43 millions.

La diffusion de la finale féminine de basket-ball 3x3 sur ZDF a été suivie par 7,40 millions de téléspectateurs, qui ont pu regarder le match entier. Cependant, le diffuseur avait coupé avant la fin de la demi-finale, ce qui a suscité de vives critiques.

La émission la plus réussie de ZDF n'était pas non plus un événement sportif pur. 7,78 millions de personnes ont regardé la cérémonie de clôture dimanche.

65 millions d'heures dans la médiathèque

ARD et ZDF ont proposé des diffusions en direct dans leurs médiathèques pour compléter leur offre de télévision linéaire. Les prestataires étaient satisfaits de la réponse des téléspectateurs, avec un total de 225 millions d'utilisations, soit 65 millions d'heures d'utilisation, selon l'annonce.

La diffusion individuelle la plus réussie dans la médiathèque d'ARD était le demi-finale masculine de basket-ball contre la France, avec 2,4 millions de vues. ZDF, qui compte ses chiffres de médiathèque par jour plutôt que par événement, a atteint 2,05 millions de vues le deuxième jour de la compétition (28 juillet).

Les Jeux olympiques de Paris ont suscité un intérêt marqué, avec ARD et ZDF rapportant plus de 53 millions de téléspectateurs au total. Les Jeux olympiques étaient en effet un grand attrait pour le public, comme en témoigne le fait que Les Jeux olympiques étaient l'événement le plus regardé à la télévision pendant cette période.

Lire aussi: