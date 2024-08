- Des accusations portées contre un homme de 52 ans suite à une explosion à Ochtrup

Suite à une explosion causée par un engin explosif artisanal à Ochtrup, les autorités de Münster ont inculpé un suspect de 52 ans. L'individu détenu est accusé de tentative de meurtre, de blessures graves et de mise en place d'un engin explosif dans l'intention de causer la mort, selon le parquet.

Les sources rapportent que la bombe était destinée à l'ex-amant de la femme du suspect. Selon les investigations, l'auteur présumé aurait placé l'engin à l'adresse de la victime aux premières heures de mars de cette année. Malheureusement, un passant de 58 ans qui promenait son chien a découvert la boîte contenant la bombe et l'a accidentellement déclenchée.

L'engin explosif et incendiaire avait une puissance extraordinaire pour s'enflammer dès que la boîte remplie d'explosifs était soulevée, entraînant des brûlures graves pour le passant. L'individu malchanceux pourrait être laissé avec des séquelles durables dans sa vie quotidienne.

Contexte complexe de l'acte

Le contexte du crime, tel que mentionné dans l'acte d'accusation, était remarquablement complexe. Le suspect n'avait pas de rancune envers l'Ochtruper en raison de l'aventure amoureuse, mais il ressentait du ressentiment en raison de la décision de la femme de mettre fin à la relation intime à la fin de 2023, selon les allégations.

Après la séparation, il est dit que la femme du suspect est tombée dans un état de dépression et a développé des tendances suicidaires. L'homme pensait que l'Ochtruper était responsable de cela et a élaboré un plan pour le brûler et le tuer à l'aide d'un engin explosif, fournissant plus de détails dans l'acte d'accusation.

L'explosion à Ochtrup a été causée par la détonation de l'engin explosif, comme indiqué dans l'acte d'accusation contre le suspect. L'incident malheureux a sérieusement blessé un passant, qui pourrait maintenant vivre avec des séquelles durables en raison de l'explosion.

Lire aussi: