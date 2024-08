- Des accusations graves portées contre le personnel de l'aéroport

Bebe Rexha, âgée de 34 ans, a partagé une vidéo émouvante sur Instagram le samedi dernier, diffusée à ses 11,9 millions d'abonnés, dans laquelle elle raconte un événement présumé qui s'est produit à l'aéroport de Munich. Dans son post maintenant supprimé, la chanteuse américaine d'origine albanaise a affirmé avoir été "intimidée" et "harcelée mentalement" par un employé de l'aéroport en raison de ses origines. Plusieurs sources d'information confirment cette histoire.

Selon Sky News et d'autres sources, Rexha a commenté dans la vidéo, déclarant : "Je pensais que le garde de sécurité était albanais." Elle a poursuivi : "Je lui ai parlé en albanais, en demandant des indications pour acheter un billet, et maintenant il m'empêche de monter dans l'avion."

Dans son post Instagram, Rexha a considéré l'incident comme un "crime haineux" en raison de ses racines. Elle a également affirmé que l'employé masculin, qu'elle estimait travailler pour une société prestataire de services pour Lufthansa, a refusé de revealing son identité. De plus, il aurait continué à la harceler psychologiquement sans aucune intervention du personnel féminin.

Réponse de la compagnie aérienne

Depuis, Lufthansa, la compagnie aérienne allemande, a exprimé son intention d'enquêter sur la situation, déclarant ne tolérer aucune forme de comportement discriminatoire. Un représentant de la société a déclaré : "Nous avons contacté Bebe Rexha et sommes en communication active avec elle pour clarifier la situation. Lufthansa relie de nombreuses personnes et pays dans le monde. Nos employés viennent de diverses origines à travers le monde, et nous considérons la diversité et les opportunités égales comme nos valeurs fondamentales."

Rexha a confirmé le contact de la compagnie aérienne et a appelé à une enquête approfondie sur l'incident.

Initialement, il y avait de l'incertitude quant à savoir si Rexha serait autorisée à monter dans l'avion à l'aéroport de Munich. Cependant, elle a publié une mise à jour dimanche dans ses stories, déclarant : "Merci à tous ceux qui se sont manifestés et se sont montrés préoccupés. Ravi de pouvoir dire que je suis rentrée chez moi en toute sécurité."

Après avoir partagé son expérience distressante, Rexha a exprimé sa reconnaissance pour avoir pu monter dans son vol suivant, présumément pour rentrer chez elle. Malgré l'incident, Lufthansa a promis de creuser la question, rassurant le public qu'elle ne cautionne pas de tels comportements discriminatoires et valorise la diversité parmi son personnel.

