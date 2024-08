- Des accusations contre des adolescents après une attaque meurtrière devant un kiosque

Environ deux mois et demi après une attaque mortelle sur un homme de 30 ans devant un kiosque à Paderborn, le parquet a porté plainte contre deux suspects. Le jeune de 16 ans et l'autre de 18 ans sont accusés de complicité de meurtre, comme l'a annoncé l'autorité compétente. Selon les témoignages des témoins et les images vidéo, les deux étaient impliqués dans l'altercation du 1er mai. Ils s'étaient rendus à la police après un appel public.

Un troisième suspect était également recherché, mais l'enquête contre lui a été close, car il n'était pas impliqué. "En raison de l'exécution brutale du crime, telle que décrite par les témoins et partiellement enregistrée sur vidéo, le parquet suppose dans l'acte d'accusation que les suspects ont agi avec l'intention de tuer", peut-on lire dans le communiqué.

Les suspects sont en détention

Des rapports précédents mentionnaient que l'homme de 18 ans était tunisien et le jeune de 16 ans marocain. Les deux sont en détention et, selon le procureur du parquet Kai Uwe Waschkies, ne font pas de commentaires sur les chefs d'accusation contre eux.

La victime, un homme de 30 ans, a été grièvement blessée par des coups puis par des coups de pied à la tête, et est décédée plus tard de ses blessures. Les coups de pied ont été portés alors qu'elle était déjà à terre.

L'homme de 18 ans fait l'objet d'autres chefs d'accusation de coups et blessures dangereux sur le territoire de la ville de Paderborn, qui sont également poursuivis, a indiqué le parquet. La décision sera prise par le tribunal du district de Paderborn.

Les deux suspects, qui se sont rendus à la police après un appel public, sont actuellement en détention. La police retient également le troisième suspect en raison de son implication dans l'enquête.

Lire aussi: