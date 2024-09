Derrick Rose, le champion de la NBA, annonce sa retraite de la Ligue de Basketball.

Drafé en première position en 2008 de l'Université du Memphis par la NBA, ayant joué pendant un total de 16 saisons, les 7 premières desquelles ont été passées avec les Chicago Bulls, c'était Rose.

Rose a partagé ses plans de retraite sur les réseaux sociaux et dans les journaux locaux des 6 villes NBA où il avait joué, écrivant un tribut émouvant au jeu de basketball.

"Merci, mon premier amour...Tu as été là pour moi dans les moments difficiles, mon roc lorsque tout le reste semblait instable. Tu m'as montré ce qu'était l'amour véritable. Le terrain est devenu mon sanctuaire, mon havre de paix où je pouvais m'exprimer librement. Chaque matin tôt et chaque soirée tardive que nous avons passés ensemble en valait chaque goutte de sueur", a-t-il écrit.

"Tu m'as rassuré que je pouvais toujours compter sur toi, que dans chaque moment de doute, tu me montrerais mes capacités. Tu m'as emmené dans de nouveaux endroits et tu m'as présenté à de nouvelles cultures qu'un enfant de Chicago n'aurait jamais rêvé de voir.

Tu m'as appris que chaque défaite était une leçon, chaque victoire une raison d'être reconnaissant.

Tu m'as offert des sagesse qui dépassait le jeu ; il s'agissait de la vie, de la discipline, du travail acharné, de la persévérance. Tu m'as appris que la passion était un don à chérir, en m'assurant que je mettais mon cœur dans chaque dribble, chaque tir, chaque jeu. Tu étais à mes côtés même lorsque le monde semblait contre moi, inconditionnellement, en attendant que je me relève à nouveau.

Tu m'as fait un cadeau précieux, notre temps ensemble, que je chérirai pour toujours. Tu m'as permis de dire au revoir, en me rassurant que tu serais toujours une partie de moi, où que la vie me mène. Sincèrement, Derrick Rose"

Rose a joué pour six équipes NBA différentes au cours de sa carrière, mais il sera toujours rappelé pour son temps avec les Bulls.

During his debut season, Rose won the Rookie of the Year award and became the franchise's face.

At just 22 years old, Rose averaged 25.0 points and 7.7 assists during the 2010-11 season, culminating in him winning the prestigious Most Valuable Player (MVP) award, becoming the youngest-ever recipient.

Unfortunately, in the following postseason, Rose suffered a torn ACL against the Philadelphia 76ers, marking the beginning of a series of injuries that plagued the remainder of his career.

After his injury, Rose went on to play for the New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons, and Memphis Grizzlies.

Rose, a three-time All-Star, concluded his career with an average of 17.4 points, 5.2 assists, and 3.2 rebounds.

Despite facing several injuries throughout his career, Rose continued to excel in the sport of basketball, consistently displaying his skills and talent. His passion for the game never waned, and he continued to give his all on the court, regardless of the team he was playing for.

