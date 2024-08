- Derniers spectacles sur les scènes en plein air du MV de Malte

En Mecklenburg-Vorpommern (dpa/mv), la fin de la saison approche pour trois scènes en plein air remarquables : les Störtebeker Festspiele à Ralswiek sur Rügen, les Vineta Festspiele à Zinnowitz sur Usedom et le Piraten Open Air à Grevesmühlen.

Aux Störtebeker Festspiele, "Hamburg 1401" sera joué une dernière fois. Cette production raconte l'histoire des pirates qui ont semé le chaos parmi la Ligue hanséatique. Depuis juin, un total de 67 représentations ont été données. Comme toujours, un spectacle pyrotechnique époustouflant sera lancé après la fin de la pièce, au-dessus de la Grande Jasmunder Bodden.

Il reste encore des places pour toutes les représentations.

Les Vineta Festspiele à Zinnowitz sur Usedom replongeront à nouveau dans la légende de la ville engloutie. "Vineta - La Gloire de l'Abîme" est la représentation de la Vorpommersche Landesbühne. Dans le nord-ouest de la région, le Piraten Open Air à Grevesmühlen vous invite à la dernière représentation.

Tout comme les autres organisateurs, il reste encore des billets pour toutes les représentations.

Pour le Piraten Open Air à Grevesmühlen, un final grandiose est prévu, avec une représentation de 'Pirates of the High Seas' dans un théâtre en plein air avec une scène de section transversale circulaire.

