- Dernières informations sur l'individu sous enquête à Solingen.

À la suite de l'attaque terroriste présumée de Solingen qui a fait trois morts, de nouvelles informations concernant le principal suspect, Issa Al H., ont été révélées. Selon les données de son suivi d'activité, il a été absent de son hébergement de réfugié à Paderborn entre le 18 et le 24 avril 2023, pendant environ une semaine. Ces informations proviennent d'un court exposé du ministère de l'Asile de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (NRW) soumis à la législature de l'État.

Le court exposé fait référence à un dossier de l'administration du district de Detmold, qui fournit des informations sur la procédure d'expulsion ratée en Bulgarie qui a eu lieu en juin 2023. L'administration du district de Detmold reveals that Issa Al H. and another Syrian resident of Paderborn were scheduled for deportation on June 5, 2023, at 2:30 AM. However, neither of them was found during the nighttime raid. Issa Al H. was present at the accommodation during lunch that day.

Pourquoi n'y a-t-il pas eu de restriction imposée à Issa Al H.?

L'absence prolongée d'Issa Al H. en avril 2023 était inconnue de l'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés (BAMF) à Bielefeld. Par conséquent, l'office n'a pas considéré l'imposition d'un 'couvre-feu nocturne,' qui aurait obligé Issa Al H. à rester dans sa chambre la nuit et aurait potentiellement prolongé la date limite de six mois pour l'expulsion en Bulgarie.

Selon le rapport de l'administration du district de Detmold, Issa Al H. est arrivé au centre d'accueil de l'État à Bochum le 3 janvier 2023. Il a ensuite été transféré vers d'autres hébergements à Bad Salzuflen et Bielefeld avant de s'installer à Paderborn à la fin du mois de février 2023. During his stay in the Paderborn emergency shelter, Issa Al H. was described as 'nondescript,' and no indications of radicalization were detected.

Issa Al H. est suspecté d'être responsable de l'attaque au couteau qui a fait trois morts et huit blessés lors d'un festival de la ville de Solingen le 23 août. Conformément aux réglementations d'asile de Dublin de l'UE, il aurait dû être expulsé en Bulgarie, où il avait été enregistré initially. La ministre de l'Asile de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Josefine Paul (Les Verts), a fait face à des critiques politiques en raison de retards administratifs dans l'expulsion du suspect de Solingen.

