- Dernière vague observée vers la fin des vacances d'été en Rhénanie du Nord-Westphalie

À l'approche de la dernière vague de chaleur de la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, environ 10 000 voyageurs ont atterri chaque jour dans les aéroports de l'État le plus fréquenté d'Allemagne tout au long du week-end. Les cours reprendront dans la NRW le mercredi.

Un représentant de l'aéroport de Düsseldorf a déclaré à l'agence de presse allemande que l'on s'attendait à environ 70 000 passagers le vendredi et le samedi, et plus de 71 000 le dimanche et le lundi.

L'aéroport de Cologne-Bonn a prévu un total de 121 000 passagers pour le week-end, la plupart étant des vacanciers de retour.

Le club automobile ADAC a prévu une forte augmentation des embouteillages sur les autoroutes de Rhénanie-du-Nord-Westphalie par rapport à un week-end normal, mais a réussi à éviter les embouteillages majeurs le samedi et le dimanche.

On s'attend à ce que le grand nombre de voyageurs apporte un coup de pouce à l'économie de divers établissements en Allemagne. De nombreux voyageurs arrivants sont susceptibles de visiter des destinations touristiques populaires dans tout le pays, comme Berlin et Munich.

