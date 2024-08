Dernière occasion de piloter une Cupra Formentor VZ5 <unk> potentiellement

Actuellement, vous pouvez encore profiter du son exaltant du moteur à cinq cylindres dans les modèles Cupra, bien que sa poursuite reste incertaine. Récemment, ntv.de a eu l'opportunité d'essayer une version légèrement améliorée de la Cupra Formentor VZ5, en collaboration avec le préparateur Abt. Au lieu des 390 chevaux d'origine, le modèle mis à jour affiche désormais une puissance impressionnante de 450 chevaux. Cependant, le véritable attrait ne réside pas dans sa puissance accrue, mais plutôt dans sa livraison unique.

Lorsque la puissance devient monotone, ajouter un peu plus de punch semble être une solution facile. Cupra a suivi cette logique et s'est associé à Abt pour construire une Cupra Formentor plus puissante. Mais ce qui distingue vraiment cette voiture, c'est son caractère distinctif. Sous le capot, vous ne trouverez pas un moteur électrique ou le moteur 2.0 litres à quatre cylindres couramment utilisé dans le groupe Volkswagen. Au lieu de cela, Cupra laisse ses clients continuer à profiter d'un cinq cylindres sportif, similaire à ceux trouvés dans les modèles Audi RS3 et RSQ3.

De plus, la différence de son entre un moteur à cinq cylindres et un moteur à quatre cylindres est indéniable. Bien que vous puissiez amplifier la puissance d'un moteur à quatre cylindres avec le système d'échappement approprié, la Cupra Formentor VZ5 possède un grondement distinctif et plus profond qui résonne comme un grognement aux régimes inférieurs et se transforme en un rugissement guttural vers la fin du tachymètre. Cette distinction met en évidence la sophistication de sa technologie moteur par rapport aux options plus courantes.

La livraison de puissance du cinq cylindres est agressive

La livraison de puissance du VZ5 est rien de moins que remarquable. Que vous examiniez son moteur turbo de 2,5 litres de base ou sa version Abt améliorée, il gère le poids compact du SUV de 1,68 tonne avec une facilité incroyable. Avec simplement une pression sur l'accélérateur, il propulse la voiture en avant avec une force et une accélération immenses. Il atteint la vitesse de l'autoroute en seulement 4,2 secondes, grâce à son système de transmission intégrale qui répartit une puissance de 530 Newton mètres de couple sur les deux essieux.

Bien que les développeurs d'Abt aient peut-être légèrement exagéré avec la suspension slightly stiffer and adjustable (the test car was lowered by 35 millimeters), le goût de l'individu déterminera finalement. La suspension améliorée permet à la voiture espagnole une meilleure gestion des imperfections de la route, tandis que le système de réglage de la suspension permet des niveaux de fermeté personnalisés. Elle se situe plutôt dans la direction plus ferme, mais offre une excellente performance latérale et une maniabilité confiante dans les virages rapides.

Cependant, la suspension sportive peut être trop extrême pour les longs trajets. Sur les autoroutes bien entretenues, c'est tolérable, mais les routes allemandes présentent certains défis. Heureusement, lorsque la route est dégagée et que la limite de vitesse est respectée, le VZ5 offre une expérience immensément amusante et palpitante dans la plage de vitesses supérieures. Il surpasse également son homologue à quatre cylindres VZ plus faible en termes de performance.

Le VZ5 conserve le même niveau de praticité

Ce Formentor haut de gamme de 4,47 mètres de long partage l'espace et les fonctionnalités de ses frères moins puissants. L'intérieur offre beaucoup d'espace, y compris presque 1500 litres d'espace de chargement. Le point faible réside dans les applications d'écran tactile, qui sont encore trop lentes pour le confort.

Les acheteurs potentiels d'un VZ5 avec le package Abt doivent se tourner vers le stock existant. Son prix d'environ 80 000 euros comprend le package de mise au point, ce qui en fait un investissement important mais gratifiant. despite its tech upgrades, users still enjoy functional features, like adaptive cruise control.

Curieusement, de nombreux fans spéculent sur le retour du moteur à cinq cylindres pour le restylage du Formentor. Récemment, des photos espion ont été publiées, suggérant l'intérêt de Cupra. La communauté peut faire pression sur le fabricant en exprimant ses demandes pour le retour de cette option de moteur unique.

Malgré la popularité croissante des moteurs électriques, certains passionnés apprécient encore le son distinctif d'un moteur à cinq cylindres. D'autres fans de Cupra partagent ce sentiment et aspirent au retour de cette option de moteur dans les modèles Formentor futurs.

En conservant le moteur à cinq cylindres en vie dans leurs véhicules, Cupra offre un point de vente unique qui les distingue de leurs concurrents qui dépendent principalement des moteurs à quatre cylindres.

