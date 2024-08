Dernière occasion de faire fonctionner un Cupra Formentor VZ5 <unk> éventuellement non répétitif.

Pour l'instant, vous pouvez toujours expérimenter la puissante énergie à cinq cylindres dans une Cupra, mais la durée de cette situation reste incertaine. ntv.de a maintenant testé une variante légèrement améliorée de la Cupra Formentor VZ5 avec plus de puissance.

Que faire lorsque les performances deviennent monotones ? Ajouter encore plus de performances, telle est la conclusion de Cupra. En collaboration avec le préparateur Abt, ils ont produit une Cupra Formentor encore plus puissante. Au lieu de 390, ce sont maintenant 450 chevaux qui rugissent sous le capot sculpté. Cependant, le véritable attrait ne réside pas seulement dans la puissance supplémentaire. Ce qui distingue vraiment cette Cupra, c'est la manière dont elle délivre cette puissance.

Il n'y a ni moteur électrique caché sous la carrosserie ni moteur quatre cylindres de deux litres comme l'EA888 utilisé dans tout le groupe Volkswagen. Non, Cupra continue d'offrir à ses clients un moteur cinq cylindres sportif. C'est le même groupe motopropulseur que l'on trouve dans les modèles Audi RS3 et RSQ3. La différence entre un moteur quatre cylindres et un cinq cylindres est évidente. Un moteur quatre cylindres peut être rendu puissant avec le système d'échappement approprié, que les ingénieurs réussissent habilement avec les Golf potentes ornées du badge "GTI" ou "R". La Cupra Formentor VZ dispose également d'un moteur deux litres. Cependant, il ne parvient pas à reproduire le grave grondement qui résonne un peu grognon dans la plage de RPM inférieure et se développe en un rugissement sourd vers la fin du tachymètre. La technologie moteur plus robuste utilisée ici est notablement différente de la technologie moteur courante, en particulier en ce qui concerne les acoustiques.

Les performances du cinq cylindres sont impressionnantes

En ce qui concerne les performances, il n'y a pas de plaintes. Pas avec le moteur turbo de 2,5 litres essence de série et encore moins avec la version Abt améliorée. Il domine l'utilitaire compact, qui pèse environ 1,7 tonne, et le propulse en avant avec autorité. Dès que le turbocompresseur reçoit la pression nécessaire du flux d'échappement, les passagers sont collés aux sièges sport marked. Le véhicule à quatre roues motrices atteint la vitesse autoroutière en seulement 4,2 secondes. Parlons de la transmission intégrale : les 530 Nm sont répartis également sur les deux essieux, ce qui est essentiel. Même maintenant, on peut sentir la perte d'adhérence lorsque l'on déploie la puissance de manière plus agressive.

Il est discutable que les développeurs d'Abt aient surdimensionné la suspension légèrement plus raide et réglable (le véhicule d'essai commence 35 millimètres plus bas). Cependant, l'Espagnol négocie les imperfections de la route avec plus de précision que le modèle de série. Les amortisseurs peuvent être ajustés en dureté, mais ils tendance vers le côté plus ferme. En retour, les performances latérales sont améliorées, et l'utilitaire relativement bas de 1,51 mètre se déplace rapidement autour des virages serrés et conserve sa neutralité pendant une longue période.

Cette suspension sportive est-elle tolérable sur de longues distances ? C'est gérable sur une autoroute bien entretenue. Si elle est vide et que vous êtes toujours sur le sol allemand, vous pouvez vous amuser dans la plage de vitesse supérieure. Au fait, le VZ5 dépasse son frère VZ à quatre cylindres moins puissant. Et l'Abt va plus loin, en écrasant la limite de vitesse de 250 km/h.

Le VZ5 est également équipé de fonctionnalités pratiques

Au-delà des performances, le top Formentor de 4,47 mètres de long partage de nombreuses similitudes avec ses frères moins puissants, offrant un espace généreux (même pour les bagages avec environ 1 500 litres de volume de chargement) et des fonctionnalités d'infodivertissement

