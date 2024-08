- Dernier test: Union retrouve l'ancien attaquant Becker

Berlin (dpa/bb) – En match de préparation final avant le début des compétitions, 1. FC Union Berlin affrontera un défi difficile – et une rencontre avec un visage familier. Parmi les visiteurs de la Real Sociedad San Sebastián figurent le buteur de la finale de l'Euro 2020 Mikel Oyarzabal et trois autres champions européens espagnols, ainsi que l'ancien avant-centre de l'Union Sheraldo Becker.

"Un match spécial pour Becks", ont publié le joueur et son club avant la rencontre au Stadion An der Alten Försterei ce vendredi (19h). Une affluence de 18 000 spectateurs est attendue.

Becker évolue à San Sebastián en Liga depuis janvier. Pour l'Union, il a joué 140 matchs et marqué 24 buts entre l'été 2019 et décembre 2022. En 18 matchs pour la Real Sociedad, il a marqué trois fois, le club terminant sixième.

Pour l'Union, il s'agit du dernier match avant le match de la DFB-Pokal le 17 août (15h30) contre le club de quatrième division Greifswalder FC. L'entraîneur de l'Union, Bo Svensson, a annoncé qu'il ne procéderait pas à des changements importants à la mi-temps pour la première fois cette saison.

Un début pour le nouveau joueur ?

La présence du capitaine Christopher Trimmel et du milieu de terrain Rani Khedira est incertaine. Les deux ont manqué le précédent match de test contre l'Olympique Lyon (0:4). Trimmel gérait sa charge de travail, tandis que Khedira était malade. Les deux ont repris l'entraînement, mais pas encore avec l'équipe. Le nouveau joueur, le défenseur Tom Rothe (Borussia Dortmund), pourrait faire ses débuts.

Les adversaires espagnols seront privés de trois joueurs qui joueront la finale olympique contre la France, pays hôte, vendredi. Les vainqueurs de l'Euro 2020 espagnols Alex Remiro, Mikel Merino, Martin Zubimendi et le capitaine Oyarzabal, qui a marqué le but vainqueur contre l'Angleterre en finale à Berlin, ont repris l'entraînement depuis le début de la semaine.

