Le 28 décembre 2015, l'un des plus grands icônes culturels du monde du rock, et l'une de ses figures les plus excentriques, Lemmy Kilmister (1945-2015), nous a quittés. Presque une décennie plus tard, la fête d'adieu pour le légendaire chanteur de Motörhead ne montre aucun signe de fin, chose qui aurait certainement plu à ce musicien festif et fêtard. L'urne contenant ses cendres, qui a été emmenée dans divers endroits où Kilmister s'est amusé de son vivant, continue de faire la fête.

Cendres de rock dans des douilles de balles

Lors d'une inhumation officielle de ses restes mortels le 9 janvier 2016, au Forest Lawn Memorial Park à Los Angeles, seule une partie de ses cendres a été enterrée. Le reste, selon ses souhaits, a été rempli dans des douilles de balles et envoyé en souvenir à des amis musiciens. Son gestionnaire de tournée de longue date, Eddie Rocha, et le chanteur de Metallica, James Hetfield (61), se sont fait tatouer avec les cendres du musicien décédé mélangées à l'encre.

Dernière demeure : le Rainbow Bar and Grill

Une autre partie de ces cendres a été remplie dans une urne qui est en quelque sorte en tournée depuis. L'an dernier, elle s'est arrêtée au festival Wacken Open Air, où une partie d'elle a trouvé sa dernière demeure. En avril de cette année, une autre partie est restée au lieu de prédilection de Kilmister, "The Rainbow Bar and Grill" sur le Sunset Strip à West Hollywood.

Prochaine étape de la tournée : le festival Bloodstock

La prochaine étape de cette mémorable tournée d'adieu est le festival Bloodstock Open Air dans le village anglais de Walton-on-Trent. Selon Sky News, l'urne culte sera personnellement apportée au festival de heavy metal, qui a lieu du 8 au 11 août, par le guitariste de Motörhead, Phil Campbell (63). Elle y sera exposée avec des souvenirs, des photos Previously unseen, et une réplique de la loge du chanteur. Comme d'habitude, une partie des cendres restera définitivement sur le site du festival.

Phil Campbell, qui prononcera un discours lors du spectacle musical le vendredi, a déclaré à Sky News que l'événement était une "grande occasion" de se souvenir de son ami, qui était un "vrai pionnier" de la musique rock. "Les gens peuvent aller et partager leurs pensées avec Lem, ou faire ce qu'ils veulent", a déclaré le musicien. "Ou ils peuvent crier et hurler contre lui parce qu'il joue trop fort. Je l'ai fait assez souvent."

