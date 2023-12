Derek Hough affirme que l'opération du crâne de sa femme Hayley Erbert s'est déroulée avec succès

Hough a annoncé sur les médias sociaux que Erbert, qui comme Hough est un danseur professionnel, a subi avec succès une opération du crâne cette semaine après une craniectomie d'urgence au début du mois.

Le juge de "Danse avec les stars" a publié une mise à jour sur Instagram, écrivant : "Avec un immense soulagement, une gratitude et une joie écrasante, j'aimerais partager le fait que la cranioplastie de Hayley s'est déroulée avec succès, comme prévu."

Il poursuit : "Ma sincère gratitude va à l'équipe médicale exceptionnelle. Leur expertise et leurs mains sûres ont joué un rôle essentiel dans cette aventure, garantissant une opération sans heurts et réussie. En particulier le Dr Mai qui a non seulement pratiqué l'opération, mais qui lui a aussi sauvé la vie il y a deux semaines".

Mme Hough a remercié tous ceux qui lui ont envoyé des messages positifs.

"Nous sommes profondément touchés par l'afflux de soutien et de prières de la part de chacun d'entre vous. Vos pensées, vos prières et votre énergie positive ont été pour nous une source de force et de réconfort pendant cette période difficile", a-t-il écrit. "Cela fait vraiment chaud au cœur de savoir à quel point nous sommes entourés d'amour et d'attention".

Selon M. Hough, un hématome crânien dû à l'éclatement d'un vaisseau sanguin a été diagnostiqué chez Mme Erbert, qui a dû subir une craniectomie d'urgence il y a deux semaines. Son implant crânien avait pour but de "redonner au crâne sa forme naturelle et de protéger le cerveau contre les blessures", écrit-il.

M. Hough a ajouté : "Cette opération marque une étape importante dans le parcours de guérison de ma femme, et votre soutien a joué un rôle crucial pour nous permettre d'en arriver là. Nous sommes remplis d'espoir et d'optimisme pour l'avenir, sachant qu'elle est sur la voie d'une guérison complète, entourée d'une communauté si aimante."

Le couple s'est marié en août en Californie.

