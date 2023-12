Derby du Kentucky 2022 : Tout ce qu'il faut savoir sur les "deux minutes les plus importantes du sport".

Medina Spirit a franchi la ligne d'arrivée en premier en 2021, mais le cheval a ensuite été contrôlé positif à une substance interdite, ce qui a entraîné l'annulation du résultat.

L'entraîneur du cheval, Bob Baffert, a ensuite été banni pour deux ans de Churchill Downs et Mandaloun, le second, a été déclaré vainqueur de la course.

Baffert a par la suite fait une longue déclaration dans laquelle il affirmait qu'une pommade utilisée pour traiter la dermatite avait pu être à l'origine du test positif.

L'épisode, qui a pris une autre tournure triste après la mort inattendue de Medina Spirit en décembre, continue sans doute de faire de l'ombre au spectacle organisé pour la première fois en 1875, mais le Derby tient à laisser la controverse dans le passé.

En l'absence de Baffert, qui a remporté la course six fois, un record, le champ est libre pour ce qui promet d'être une compétition passionnante.

Surnommé les "deux plus grandes minutes du sport", en référence à sa durée approximative, le Derby est la première course de la très convoitée Triple Couronne des courses hippiques américaines, qui comprend également les Preakness Stakes et les Belmont Stakes.

Justify, entraîné par Baffert, a été le dernier cheval à remporter les trois courses en 2018.

Les chevaux à surveiller

Bien que Baffert soit interdit de course, deux de ses anciens chevaux ont de bonnes chances de réussir.

Messier et Taiba font partie des prétendants, ayant été confiés à l'ancien assistant de Baffert, Tim Yakteen, qui entraîne les chevaux pour le spectacle de ce week-end depuis un peu plus d'un mois.

Yakteen affirme n'avoir eu aucune communication avec Baffert avant la course, mais il a dû faire face à une attention particulière, certains affirmant qu'il s'agit des chevaux de l'entraîneur de 69 ans, qui n'en ont que le nom.

"Pour être honnête, je n'avais pas réalisé que les choses se passeraient ainsi, mais je n'aurais jamais hésité", a déclaré Yakteen à la presse lorsqu'on lui a demandé s'il avait hésité à prendre les chevaux dans son écurie.

Cependant, Epicenter et Zandon semblent être les deux meilleurs choix avant la course, les deux chevaux ayant un grand potentiel.

L'entraîneur d'Epicenter, Steve Asmussen, est le plus titré de l'histoire des courses hippiques en Amérique du Nord, mais il n'a pas réussi à remporter le Derby à chacune de ses 23 tentatives.

Zandon, quant à lui, sort d'une performance impressionnante la dernière fois qu'il a couru et s'est imposé comme le favori de la course.

Le Derby sera diffusé aux États-Unis sur NBC, le site web de NBC et son application, avec une couverture de toutes les courses du samedi à partir de midi.

Le départ de la course emblématique est prévu à 18 h 57 (heure française).

Source: edition.cnn.com