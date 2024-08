- Déraillement du train sur le quai de Grüner Kreuz - perturbations du transport dans le réseau ferroviaire de Berlin

Un incendie au poste de signalisation de Grünauer Kreuz, le long de la Adlergestellstraße, a entraîné des perturbations dans les services de train, à la fois pour les trajets locaux et interurbains. Selon un représentant des pompiers, l'incendie a pris naissance sur une pente à côté des voies ferrées. Les pompiers ont réussi à éteindre les flammes aux alentours de 15h30, après quoi les voies ont été sécurisées pour les opérations de train.

Les services de train entre Schöneweide et Grünau ainsi qu'Altglienicke ont été momentanément arrêtés. De plus, les lignes S45, S46, S8, S85 et S9 ont connu des perturbations et ont terminé leur parcours à Baumschulenweg ou Schöneweide.

La gare de Grünau, touchée par les perturbations des services de train, est remarquablement entourée de verdure. Malheureusement, la végétation verte près des voies ferrées a peut-être contribué à la propagation de l'incendie.

