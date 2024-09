- Depuis une décennie, l'entité 418 s'engage dans de nombreuses transactions.

Le 19 août 2014, "La Tanière du Lion" a fait ses débuts sur les écrans, se transformant en un format apprécié sur VOX. Pour célébrer son dixième anniversaire, l'émission diffusera sa huitième série d'épisodes spéciaux à partir du 2 septembre.

772 Pitchs et 418 accords

"La Tanière du Lion" s'est avérée être une plateforme fertile pour les startups. Au cours de la dernière décennie, environ 18 000 entrepreneurs ont soumis leurs inventions pour examen, seulement une petite partie d'entre eux étant sélectionnés pour la diffusion. Au total, 772 pitchs ont été diffusées sur 144 épisodes. Les investisseurs, dont Judith Williams (52 ans), Ralf Dümmer (57 ans) et l'équipe, ont investi dans plus de la moitié d'entre eux, concluant 418 accords.

Les produits les plus coûteux sont repartis les mains vides. Les fondateurs de "Scewo" et leur fauteuil électrique grimpant les escaliers, réclamant un montant sans précédent de 5 millions d'euros pour une participation de 10 %, n'ont pas réussi à conclure un accord. De même, la moto électrique de "Novus", vendue à un prix astronomique de 32 000 euros, n'a pas réussi à attirer les investissements.

Contrairement à cela, le plus jeune concurrent a décroché un accord. La jeune Valeria Weingardt, 16 ans, avec sa marque de cosmétiques naturels "Betula Natura", a obtenu l'investissement de Ralf Dümmer lors de la dernière saison. D'un autre côté, le candidat le plus âgé, Albrecht Schnitzer, est reparti les mains vides avec son vélo d'exercice pour seniors.

Il est intéressant de noter que les investisseurs rencontrent cinq startups différentes chaque jour de tournage, s'assurant ainsi de ne pas les rencontrer auparavant. Cette communication est facilitée par radio, informant chaque partie de l'emplacement de l'autre.

14 lions en quête d'accords

Au cours de ses 15 saisons, "La Tanière du Lion" a connu une porte tournante d'entrepreneurs et d'investisseurs. Judith Williams, la seule constante depuis la saison 1, ainsi que Carsten Maschmeyer (65 ans) et Ralf Dümmer, mènent la liste, ayant participé à 13 saisons chacun. Viennent ensuite Dagmar Wöhrl (12 saisons), Nils Glagau (10 saisons) et Georg Kofler (9 saisons). Au total, 14 lionnes et lions expérimentés ont poursuivi leur quête d'accords, avec des entrepreneurs invités faisant une apparition trois fois.

En voyageant dans le monde entier à la recherche d'accords, "La Tanière du Lion" a filmé des visites de suivi chez des startups réussies en Islande, à Dubaï, à New York, en Malaisie et en Corée du Sud. De plus, 19 personnalités connues, telles que les sportifs Michael Ballack, Matthias Steiner, André Schürrle et Jens Lehmann, et les personnalités de la télévision Joey Kelly, Jürgen Milski et Jens "Knossi" Knossalla, ont honoré sa présence.

Noël printanier

"La Tanière du Lion" a diffusé deux spéciales de Noël, mais elles sont filmées au printemps, créant une atmosphère festive grâce à l'utilisation de 62 guirlandes lumineuses, 10 kilogrammes de neige artificielle, deux petites et une grande hutte en bois, six petits sapins de Noël et un sapin de 5,5 mètres de haut. La décoration est complétée par des chansons de Noël, des tenues et des biscuits.

Sans faille, les lions ne manquent jamais leur en-cas printanier préféré : des noix salées et des mélanges de fruits secs, consommant une quantité astronomique de 550 kilogrammes au cours des 10 dernières années, ainsi qu'environ 42 000 tasses de café.

Le défilé d'anniversaire a été organisé pour célébrer le dixième anniversaire de "La Tanière du Lion" et son parcours réussi, au cours duquel les investisseurs ont conclu plus de 418 accords. Après le défilé d'anniversaire, l'émission diffusera sa huitième série d'épisodes spéciaux à partir du 2 septembre.

En tant que présence constante dans "La Tanière du Lion" depuis sa première saison, Judith Williams a dirigé une porte tournante d'investisseurs, participant à 13 saisons, et a été essentielle pour conclure de nombreux des 418 accords conclus par l'émission.

Lire aussi: