- Depuis un quart de siècle, les abeilles produisent du miel à l'aéroport de Hambourg.

Ravissement des abeilles à l'aéroport de Hambourg : Les abeilles butinent activement les lieux de l'aéroport depuis 25 ans, produisant un miel délicieux. En outre, elles font office de "bio-capteurs", selon l'aéroport. "Le miel, la cire et le pollen offrent des points de données supplémentaires sur la qualité de l'air en plus des lectures officielles." Selon Ingo Fehr, le apiculteur attitré de l'aéroport, les abeilles ont accumulé assez de nectar au fil des 25 dernières années pour remplir environ 15 000 pots de miel.

Ce ne sont pas seulement les 200 000 abeilles et plus qui s'adonnent à des exercices de décollage et d'atterrissage sur la végétation luxuriante de l'aéroport. "Le projet d'abeilles sauvages, une initiative de l'aéroport en collaboration avec la Fondation pour la faune allemande, célèbre son 10ème anniversaire." Son but est d'étendre l'espace de vie pour les insectes, une population qui se rapproche de plus en plus de l'extinction.

