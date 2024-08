- Depuis deux décennies et demie, la "boîte vide" de la ZDF est un aliment de base.

Une figure marquante anime les conversations du petit déjeuner, accompagnée de conseils de cuisine, de conseils de jardinage, de mises à jour santé et de nouvelles politiques, économiques et sociales : c'est ce mélange qui a été la clé du succès de la revue matinale de ZDF "Volle Kanne" pendant 25 ans. Des individus nombreux sont à l'écoute.

Le 30 août 1999, la première diffusion a été diffusée à l'écran, initialement nommée "Volle Kanne, Susanne" et présentée par Susanne Stichler. La semaine prochaine (à partir du 26 août), l'équipe de "Volle Kanne" célèbre son anniversaire et revisite des moments marquants de l'histoire de l'émission. Des invités attendus lors de la semaine anniversaire incluent l'athlète extrême Joey Kelly avec son fils Luke, le musicien Thomas Anders, et le chanteur du groupe Revolverheld Johannes Strate, accompagné du pianiste Sebastian Knauer.

"Le mélange de sujets captive les téléspectateurs depuis un quart de siècle", déclare la directrice de la rédaction de ZDF, Bettina Schausten. "À la table du petit déjeuner la plus renommée d'Allemagne, nous discutons de ce qui agite vraiment les gens dans leur vie quotidienne."

De la Monkeypox au Yoga du vin

Cela peut prendre la forme de discussions sur la variante émergente de la Monkeypox, un aperçu du festival culturel récemment lancé Ruhrtriennale, et un article sur le yoga du vin - tous couverts en 85 minutes. During the anniversary week, these topics will include upcoming state elections in Thuringia and Saxony.

"The past years have been trying for many. Shows like 'Volle Kanne' bring a sense of comfort and equilibrium to people's daily lives while helping to contextualize news," admits Nadine Krüger, who has been hosting the show (with a brief hiatus) since 2009.

The "Volle Kanne" team also engages with its spectators: viewer inquiries, for instance from Facebook, are often forwarded to the breakfast guests during the live broadcast. This year, between January 2 and August 21, an average of 0.637 million individuals have been tuned in, matching a market share of 15.1 percent - marginally surpassing the overall 2023 figure of 14.2 percent.

ARD has ceased its competing program

Approximately 250 broadcasts occur annually. "Volle Kanne" broadcasts every Monday through Friday from 9:05 to 10:30 AM - alternating between ARD and ZDF-produced "Morgenmagazin" as a morning magazine. As a morning magazine, "Volle Kanne" is now generally devoid of competitors - with the exception of "Sat.1-Frühstücksfernsehen," which continues until 10:00 AM.

ARD's "Live nach Neun" mimicked "Volle Kanne"'s structure until 2023, but it was discontinued after approximately five and a half years. At that time, ARD cited "savings in the linear program budget" to direct more focus towards the media library.

"To connect with people each day in their lives" - this is how "Volle Kanne" moderator Florian Weiss describes "perhaps the greatest challenge" of "Volle Kanne": "With all the things that consume them - from the present news situation to health matters, consumer protection, and legal issues, to cooking, gardening, and DIY furniture. Add a prominent guest, and for me, that's the epitome of excellence."

Regular experts also form a part of the cast - for example, Armin Roßmeier and Mario Kotaska as chefs, Cynthia Barcomi as Berlin's "Baking Queen," Ann-Kathrin Otto as an interior designer, Mick Wewers as a handyman, or Christoph Specht as a medical journalist.

Premiere in the anniversary edition

Weiss, similar to Krüger at 47 years old, has been the main host since 2021. He assumed the role from Ingo Nommsen, who was the face of the live show broadcast from Düsseldorf for 20 years. For the anniversary edition next Friday (30th August), ZDF promises a first: Krüger and Weiss will extend a warm welcome to viewers together from the "Volle Kanne" studio located at the Düsseldorf Media Harbour.

The blend of topics on "Volle Kanne" has captivated viewers for decades, including discussions about television events and trends. During the anniversary week, viewers can anticipate a segment discussing the upcoming state elections in Thuringia and Saxony.

Cooking inquiries from viewers are a common feature on the live broadcast, often discussed with the morning guests, providing an opportunity for viewers to engage with the program.

