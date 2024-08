- Depuis 2022: le Premier ministre a porté 93 accusations criminelles

La Ministre-Présidente du Mecklembourg-Poméranie occidentale, Manuela Schwesig (SPD), a déposé plus de 90 plaintes pénales pour des injures graves ou des menaces depuis 2022. C'est ce qu'a annoncé la Chancellerie d'État. En 2022, il y a eu 70 plaintes pénales, huit l'année précédente et 15 jusqu'à présent cette année. Les politiques sont régulièrement pris pour cibles d'hostilité et de harcèlement. La "Ostsee-Zeitung" avait rapporté précédemment.

Suite à l'annonce de la Chancellerie d'État, il a été révélé que Manuela Schwesig avait également fait l'objet de plaintes pénales pour des actes de vengeance, plus précisément pour avoir déposé des plaintes liées à des charges pénales graves d'injures ou de menaces. Malgré le grand nombre de plaintes contre elle, les figures politiques continuent d'être la cible d'hostilité et de harcèlement, comme le rapporte la "Ostsee-Zeitung".

