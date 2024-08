- Dépositions de poussières et réduction de température prévues en Hesse

Prévisions météo pour le week-end et la semaine suivante en Hesse :

D'après les prévisions météorologiques, il y a une probabilité de précipitations vers la fin du week-end en Hesse. Dimanche, le Service météorologique allemand (DWD) prévoit un début gris avec des averses occasionnelles, suivi de précipitations plus importantes dans le nord-est. Les précipitations devraient diminuer en intensité en soirée. Les températures prévues oscilleront entre 21 et 24 degrés Celsius, avec la région du Rhin-Main qui connaîtra la plus forte chaleur.

La semaine prochaine devrait débuter principalement nuageuse et sèche. Les températures culmineront à 22 à 25 degrés, avec des zones de haute altitude qui connaîtront des températures autour de 20 degrés. Les météorologues s'attendent à ce que cette tendance se poursuive jusqu'à mardi, avec un mélange de soleil et de nuages et des températures pouvant atteindre 26 à 29 degrés.

Malgré un week-end avec des conditions météorologiques mixtes en Hesse, la semaine suivante devrait commencer principalement nuageuse et sèche. Les météorologues prévoient également des températures similaires dans la région du Rhin-Main en Hesse, dépassant 25 degrés Celsius au milieu de la semaine.

Lire aussi: