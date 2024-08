Déportation forcée à l'aide d'armes: probation au Bade-Wurtemberg (Paraphrasé)

Un homme âgé de 62 ans a été accusé d'avoir proféré des menaces d'incendie contre une propriété. Après une opération de longue durée qui a duré près de 12 heures, impliquant des forces spécialisées et des négociations avec des spécialistes de la police, il a finalement rendu les armes. Lors de la perquisition des lieux, les autorités ont découvert un arsenal d'armes à feu et de munitions, notamment des pistolets, des fusils, environ 10 000 cartouches, des bombes fumigènes, de la poudre à canon, des mèches et des détonateurs, ainsi que des explosifs de qualité militaire.

Le juge l'a reconnu coupable de menaces et de trouble à l'ordre public, mais l'a acquitté de l'accusation supplémentaire de préparation d'un crime lié à une explosion. Il a été rapporté qu'il avait abandonné l'activité prévue. Le juge a infligé une peine de prison de un an, suspendue sous probation. Cet homme âgé doit également suivre une thérapie psychologique. Le verdict est toujours en suspens.

Malgré l'acquittement du juge pour l'accusation liée à l'explosion, l'arsenal d'armes trouvé en sa possession a suscité des préoccupations quant à ses intentions. Les armes découvertes comprenaient des pistolets, des fusils, des explosifs et d'autres dispositifs potentiellement dangereux.

