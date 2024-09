Dépassées et sous-effectuées, les forces armées ukrainiennes sont aux prises avec un moral affaibli et une augmentation du nombre d'absentés.

En tant que commandant de bataillon, Dima dirigeait environ 800 soldats qui ont participé à certains des combats les plus intenses et violents de la guerre – notamment récemment près de Pokrovsk, ville de l'est stratégiquement importante qui est maintenant au bord de tomber aux mains de la Russie.

Cependant, avec la plupart de ses troupes soit mortes soit grièvement blessées, Dima a décidé qu'il en avait assez. Il a quitté son poste et a rejoint à nouveau l'armée, cette fois en travaillant dans un bureau à Kyiv.

Dehors devant ce bureau, Dima fumait des cigarettes et buvait du café sucré, déclarant à CNN qu'il ne pouvait plus supporter de voir ses hommes mourir.

Les deux ans et demi de l'offensive persistante de la Russie ont apporté la dévastation à de nombreuses unités ukrainiennes. Les renforts sont rares, laissant certains soldats épuisés et démoralisés. La situation est particulièrement critique parmi les unités d'infanterie près de Pokrovsk et d'autres points le long de la ligne de front orientale, où l'Ukraine lutte pour arrêter la progression inexorable de la Russie.

CNN a parlé à six commandants et officiers qui étaient actuellement en train de se battre ou qui avaient récemment supervisé des unités dans la région. Tous les six ont confirmé que la désertion et la désobéissance étaient becoming des problèmes courants, en particulier parmi les recrues fraîches.

Quatre des six ont demandé l'anonymat en raison de la nature sensible du sujet et du fait qu'ils n'étaient pas autorisés à parler aux médias.

Un commandant d'unité actuellement stationné à Pokrovsk a déclaré à CNN : " Tous les mobilisés ne restent pas à leur poste, mais la plupart partent. Quand de nouveaux gars arrivent, ils voient à quel point c'est difficile. Ils voient beaucoup de drones ennemis, d'artillerie et de mortiers. " Il a également demandé à rester anonyme.

"Ils vont aux positions une fois et si ils survivent, ils ne reviennent jamais. Ils abandonnent leurs positions, refusent d'aller au combat ou cherchent un moyen de quitter l'armée", a-t-il ajouté.

Contrairement aux bénévoles des débuts de la guerre, beaucoup des nouvelles recrues n'avaient pas le choix de s'engager dans le conflit. Ils ont été enrôlés après la mise en œuvre de la nouvelle loi de mobilisation de l'Ukraine au printemps et ne peuvent pas légalement partir avant l'introduction de la démobilisation, à moins d'obtenir une permission spéciale.

Cependant, des problèmes de discipline antérieurs à cette époque sont également évidents. L'Ukraine a connu une période particulièrement difficile pendant l'hiver et le printemps dernier. Les retards dans l'envoi de l'aide militaire américaine dans le pays ont entraîné une pénurie critique de munitions, ce qui a entraîné une baisse du moral.

Plusieurs soldats ont déclaré à CNN à l'époque qu'ils se retrouvaient souvent dans des positions avantageuses, avec une vue dégagée sur l'ennemi approchant et pas de munitions à tirer. Certains se sentaient responsables de ne pas avoir fourni une couverture adéquate à leurs unités d'infanterie.

"Les jours sont longs, ils vivent dans un abri et si ils ne peuvent pas tirer, les Russes ont l'avantage, ils les entendent approcher et ils savent que si ils avaient tiré, ça ne serait pas arrivé", a déclaré Andryi Horetskyi, un officier d'une unité militaire ukrainienne maintenant en train de se battre à Chasiv Yar, un autre point chaud de la ligne de front orientale.

Serhiy Tsehotskiy, un officier de la 59e Brigade motorisée séparée d'infanterie, a déclaré à CNN que l'unité fait tourner les soldats tous les trois à quatre jours pour réduire l'épuisement. Mais l'augmentation de l'utilisation de drones rend cela dangereux, contraignant les soldats à rester en place plus longtemps. "Le record est de 20 jours", a-t-il déclaré.

À mesure que la situation sur le champ de bataille se détériorait, un nombre croissant de troupes ont commencé à abandonner. Rien qu'au premier trimestre de 2024, les procureurs ont engagé des procédures pénales contre près de 19 000 soldats qui avaient soit déserté soit abandonné leur poste, selon le Parlement ukrainien. Plus d'un million d'Ukrainiens servent dans les forces de défense et de sécurité du pays, bien que ce chiffre inclue tout le monde, y compris ceux qui travaillent dans des bureaux loin des lignes de front.

Le nombre élevé de problèmes disciplinaires est probablement incomplet. several commandants ont déclaré à CNN que de nombreux officiers ne signaleraient pas la désertion ou les absences non autorisées, espérant plutôt persuader les soldats de revenir sans punition.

Cette approche est devenue si courante que l'Ukraine a changé la loi pour décriminaliser la désertion et l'absentéisme s'ils se produisent pour la première fois.

Ukraine a lancé une incursion inattendue dans le oblast de Kursk le mois dernier, prenant Moscou par surprise et progressant de près de 30 kilomètres (19 miles) sur le territoire russe.

Les officiels ukrainiens, y compris le président Volodymyr Zelensky, ont déclaré que l'un des objectifs de cette opération était d'empêcher de nouvelles attaques sur le nord de l'Ukraine et de démontrer que, avec un soutien adéquat, l'armée ukrainienne pouvait contre-attaquer et gagner éventuellement la guerre.

L'opération a également apporté un regain de moral important à la nation épuisée qui avait étémostly on the defensive for most of the previous year and had suffered continual attacks, blackouts, and devastating losses.

Cependant, les sapeurs étaient sceptiques quant à la stratégie. Ayant tout juste terminé une mission de l'autre côté de la frontière, ils se détendaient dehors devant un restaurant fermé près de la frontière, attendant leur transport.

Fumant et essayant de rester éveillés, ils se demandaient pourquoi ils avaient été envoyés à Kursk alors que le front est était chaotique.

“C'était étrange d'entrer en Russie, car notre devoir était de défendre notre terre et notre pays, et maintenant nous combattons sur le territoire de l'ennemi”, a déclaré l'un d'eux. CNN n'a pas révélé leurs identités car ils n'étaient pas autorisés à parler aux médias et en raison de la nature sensible de leurs commentaires.

Ces quatre individus combattaient depuis plus de deux ans et demi, et leur travail était exigeant. En tant que sapeurs, ils passaient de longues périodes sur les lignes de front, déminant les champs de mines, établissant des défenses et exécutant des explosions contrôlées. Ils pouvaient se retrouver sous le feu même avant la première ligne d'infanterie, portant autour de 40 kilos (88 livres) d'équipement et quatre mines anti-char, chacune pesant environ 10 kilos (22 livres).

Parlant avec CNN, ils avaient l'air completely drained. Ils n'avaient pas eu de repos entre leur mission à Pokrovsk et celle à Kursk.

“Ça dépend de chaque commandant. Certaines unités ont des rotations et des temps de repos, tandis que d'autres sont constamment au combat, et le système est loin d'être juste”, a admis l'un des soldats. Lorsqu'on leur a demandé si les avancées de Kursk leur avaient apporté le même regain de moral que le reste du pays, ils sont restés hésitants.

“Après trois ans de ça, la guerre, tout semble pareil”, a déclaré l'un des hommes à CNN.

“Mauvaise stratégie”

Jeudi dernier, le chef d'état-major ukrainien Oleksandr Syrskyi a acknowledging that low morale was still an issue and asserted that boosting it was “a very important aspect” of his role.

Il a dit que l'opération de Kursk avait considérablement amélioré à la fois le moral militaire et national.

Il avait visité régulièrement les lignes de front pour communiquer avec les soldats et aider à soulager leur inconfort, a-t-il poursuivi.

“Comprendre chacun, ça n'a pas d'importance qui je suis en train de parler, que ce soit un soldat ordinaire, un fusilier, par exemple, ou un commandant de brigade ou de bataillon... Je suis conscient de tous les problèmes rencontrés par nos soldats, marins et officiers. La ligne de front, c'est ma vie”, a-t-il déclaré.

Horetskyi – un officier formé pour fournir un soutien moral et psychologique aux troupes – était partie de la stratégie pour améliorer le moral.

Durante son récent congé à Kyiv, Horetskyi a dit à CNN que tandis que sa fonction avait existé depuis un certain temps, elle consistait principalement en paperasse. Maintenant, il passait beaucoup plus de temps avec son unité, s'assurant qu'ils ne brûlaient pas. Cependant, son aide n'était pas toujours appréciée, a-t-il dit.

“Ils me voient comme un psy qui va les faire passer par des milliers de tests et puis leur dire qu'ils sont malades, alors j'essaie de briser les barrières”, a-t-il déclaré, ajoutant que de simples distractions pouvaient éviter une spirale descendante.

Dans la monotonie de la guerre, n'importe quelle pause dans la routine pouvait être bénéfique, a-t-il affirmé. Cela pouvait inclure une véritable douche, une coupe de cheveux ou une baignade dans un lac. “C'est une petite chose, mais ça leur donne une petite pause dans leur routine pendant une demi-journée, ça les rend plus heureux, et ils peuvent alors retourner à leur poste un peu plus détendus”, a déclaré Horetskyi.

Même les officiers expérimentés luttaient contre les conditions actuelles de l'est.

Certains, comme Dima, cherchaient un répit sur le champ de bataille. Il a déclaré que sa décision de quitter le champ de bataille était principalement due à des désaccords avec son nouveau commandant.

Cela devenait de plus en plus courant, selon plusieurs officiers qui ont parlé à CNN.

Le bataillon de Dima se dissolvait, et il attribuait la chute principalement à l'incapacité du gouvernement à recruter plus de personnes.

Le bataillon avait subi de lourdes pertes au cours de l'année précédente, combattant sur de nombreux fronts avant d'être envoyé à Pokrovsk sans repos. Dima a vu tant de ses hommes mourir et être blessés qu'il est devenu engourdi.

Malgré cela, il a informé CNN qu'il avait l'intention de retourner sur les lignes de front, mais il apporterait d'abord une modification.

