Denzel Washington s'exprime publiquement sur la gifle de Will Smith aux Oscars

M. Washington était l'invité et l'orateur du sommet de leadership de l'évêque T.D. Jakes, samedi dernier. Au cours de la discussion de deux heures sur la foi et sa carrière d'acteur primée, Washington a été interrogé sur la fameuse gifle et sur ce qui s'est passé ensuite.

"Il y a un dicton qui dit que lorsque le diable vous ignore, vous savez que vous faites quelque chose de mal", a déclaré M. Washington dans une vidéo de l'échange publiée sur le compte Twitter vérifié de M. Jakes.

"Vous savez, le diable dit : 'Oh, non, laissez-le tranquille, c'est mon préféré. Ne le dérangez pas'. Inversement, lorsque le diable s'en prend à vous, c'est peut-être parce que vous essayez de faire quelque chose de bien. Et pour une raison ou une autre, le diable s'est emparé de cette circonstance ce soir-là".

Lors de la cérémonie des Oscars, Smith est monté sur scène et a giflé Chris Rock, qui présentait le film à ce moment-là, après qu'il eut fait une blague sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith.

Peu après l'incident, Smith a remporté son premier Oscar et a présenté ses excuses à l'Académie et à d'autres personnes pour l'incident précédent.

Lors de son discours de remerciement, M. Smith a déclaré qu'avant sa victoire, un autre candidat, M. Washington, lui avait fait part de sa sagesse : "Au moment le plus fort, soyez prudent, c'est là que le diable vient vous chercher".

Lors de la discussion de samedi, M. Washington a déclaré qu'il avait prié avec M. Smith après l'incident, en compagnie de l'acteur et producteur Tyler Perry.

"Heureusement, il y avait du monde, pas seulement moi, mais aussi d'autres personnes dans l'intervalle", a dit Washington à Jakes. "Tyler Perry est venu immédiatement, juste à côté de moi.

Washington n'a pas voulu dire de quoi les trois hommes ont parlé ou prié après l'incident.

"Qui sommes-nous pour condamner ? a demandé Washington. "Je ne connais pas tous les tenants et aboutissants de la situation, mais je sais que la seule solution était la prière.

Smith a présenté des excuses lundi dans une déclaration sur Instagram, qualifiant son comportement d'"inacceptable et inexcusable."

Source: edition.cnn.com