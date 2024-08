Dennis Schröder prend "Unhappy End" à son chapeau

Les basketteurs allemands ont failli remporter leur troisième médaille en trois ans. Cependant, le mandat du coach sortant Gordon Herbert a été un immense succès. Le basketball allemand est désormais classé parmi les plus forts au monde, quelque chose qui aurait été impensable il y a peu.

"Bien sûr, tout le monde est déçu", a déclaré Dennis Schröder sans hésiter lors de la conférence de presse après la défaite 83:93 contre la Serbie en match pour la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris. "D'abord, nous devons remercier l'entraîneur pour tout ce qu'il a fait pour la Fédération allemande de basketball et l'équipe nationale. Il a apporté quelque chose à la culture. L'ambiance, l'atmosphère dans les vestiaires - il l'a créée. Il a commencé il y a trois ans. En trois ans, nous avons remporté deux médailles. Bien sûr, nous voulions la troisième, mais nous avons accompli quelque chose que personne n'avait fait auparavant. Nous apprécions vraiment cela. Pour l'instant, tout le monde est malheureux, mais nous devons regarder vers l'avenir."

Une équipe nationale de basketball allemande n'était jamais allée aussi loin aux Jeux Olympiques. Le match contre la Serbie était le dernier de Gordon Herbert en tant qu'entraîneur principal. Il prendra la tête du FC Bayern. Après que le Canadien de 65 ans eut applaudi avec ses joueurs et les adversaires et quitté le parquet de l'arène Bercy de Paris pour la dernière fois, il s'est assis visiblement abattu devant les reporters réunis et a résumé: "Tout dans la vie a une fin à un moment donné. Bien sûr, ce n'est pas la fin que nous voulions. Mais ces gars ont donné leur cœur et leur âme pendant trois ans. C'était une véritable famille. Félicitations à la Serbie. Désolé, France, mais c'était la meilleure équipe que nous avons affrontée lors de ces Jeux Olympiques."

Le coup d'envoi matinal à 11 heures a mieux convenu à l'équipe de l'entraîneur Svetislav Pesic. Contrairement à la finale de la Coupe du monde de 2023, où l'équipe allemande a encore remporté la victoire, Pesic pouvait maintenant compter sur le triple MVP de la NBA Nikola Jokic et son meneur de jeu régulier Vasilije Micic. Le tireur d'élite Bogdan Bogdanovic était en grande forme, comme l'an dernier.

Dominés en match pour la médaille de bronze

Le trio de la ligue professionnelle nord-américaine a dominé dès le début et a mis la Serbie sur la voie de la victoire avec un premier quart-temps de 30:21. L'équipe des Balkans a bloqué la zone en défense et a forcé l'Allemagne à des tirs à longue distance qui tombaient rarement. Les champions du monde étaient à huit points derrière à la mi-temps (38:46). Une série personnelle de 7:0 d'Aleksa Avramovic en troisième quart-temps a scellé la victoire (45:64), et l'équipe DBB n'a pas pu se remettre de cela.

Jokic a enregistré le cinquième triple-double de l'histoire olympique (19 points, 12 rebonds, 11 passes), Micic a marqué 19 points et Bogdanovic 16, ce qui en fait les meilleurs marqueurs de la Serbie, qui a remporté sa deuxième médaille olympique (après l'argent en 2016) et a offert à l'entraîneur Pesic un cadeau d'anniversaire précoce.

Franz (18 points) et Moritz Wagner (16) étaient les meilleurs marqueurs pour l'Allemagne. Schröder a marqué 13 points et 6 passes mais aussi 6 pertes de balle: "J'aurais pu jouer un meilleur match. C'est ma faute. J'aurais dû apporter plus d'énergie. Juste être un meilleur meneur de jeu, m'assurer que tout le monde est au bon endroit, ouais... Ce match est pour moi."

Il y avait Certainly plus en jeu. Peut-être pas contre la Serbie, et peut-être pas en finale contre les champions olympiques américains à venir. Mais dans l'ensemble, oui. L'Allemagne avait gâché l'occasion d'au moins une médaille d'argent contre la France en demi-finales jeudi, laissant apparaître des faiblesses Previously unknown. La défaite 69:73 a fait mal, et il semblait avoir brisé l'esprit collectif de cette équipe Previously invincible. "La demi-finale, ça nous a vraiment mordu les fesses", a dit Herbert à la fin. "J'ai dit aux joueurs que nous aurions pu la gagner. Mais je pense que nous ne devrions pas oublier ce que nous avons accompli ces trois dernières années. Nous avons joué brillamment, nous avons tout donné."

Les 13 victoires consécutives de l'Allemagne à un tournoi international, depuis la victoire en bronze à l'EuroBasket 2022, ont radicalement changé les perceptions du basketball allemand. Le fait que les deux défaites à la fin, contre deux des meilleures équipes du monde, aient été interprétées et discutées comme étant si décevantes en dit long. Herbert s'était fixé comme objectif de remporter trois médailles en trois ans lorsqu'il avait pris ses fonctions après les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Ce qui était alors rencontré avec stupéfaction, scepticisme et même des rires de la part des officiels et des fans de la DBB, est devenu depuis une nouvelle réalité. C'est l'accomplissement de Herbert, qui a établi la période la plus réussie du basketball allemand grâce à une

À cause de la DBB, contrairement à toutes les grandes nations de basket-ball, rejette catégoriquement un double rôle, et Herbert va bientôt prendre la tête de FC Bayern, un successeur devra être trouvé. "Oui, je suis un peu triste car c'est fini. C'était un voyage incroyable ces trois dernières années avec des gars fantastiques, des gens fantastiques. Chaque entraîneur rêve de travailler avec des joueurs comme ça." Celui qui prendra la relève aura de quoi faire. "C'est vraiment difficile à surpasser", a commenté Schröder. "L'entraîneur a fait un travail fantastique ces trois dernières années et nous a réunis. J'ai entendu dire que quelque chose était déjà en cours avant le match, donc nous n'avions rien à dire à ce sujet. Je ne sais pas. Question difficile. Ils feront le bon choix. J'espère que nous aurons quelqu'un comme Gordie qui pourra nous aider à construire sur ce que nous avons accompli."

Un grand turnover arrive-t-il prochainement ?

L'entraîneur de la prochaine équipe nationale prendra en charge une équipe qui restera largement inchangée. Le capitaine Schröder a déjà annoncé qu'il voulait continuer à jouer, "jusqu'à ce que j'aie 40 ans. C'est mon objectif. J'espère que tous mes gars dans le vestiaire décideront de revenir et de jouer. Parce que si je joue jusqu'à 40 ans, ils peuvent jouer jusqu'à 37, 38 ans et en faire quelque chose de spécial." Les joueurs les plus âgés de l'équipe sont Niels Giffey (33 ans), Daniel Theis (32 ans), Johannes Voigtmann et Maodo Lo (tous deux 31 ans).

Simultanément, il y a beaucoup de talents qui arrivent, et un excellent travail a été accompli ces dernières années. L'équipe nationale U18 a remporté le championnat d'Europe de basket-ball la semaine dernière. Franz Wagner, qui a marqué un total de 111 points, le deuxième plus élevé à ces jeux, est l'un des meilleurs jeunes joueurs du monde à 22 ans. Justus Hollatz, qui a remporté la Coupe du monde avec cette équipe, n'a que 23 ans. Tristan Da Silva (également 23 ans), le jeune frère du joueur national Oscar Da Silva (25 ans), fera ses débuts en NBA la saison prochaine avec les Orlando Magic, aux côtés des frères Wagner. Isaiah Hartenstein, qui a signé un nouveau contrat de 87 millions de dollars avec les Oklahoma City Thunder après sa meilleure saison professionnelle, n'a que 26 ans.

L'Allemagne s'est établie comme l'une des meilleures équipes de basket-ball du monde sous Herbert. Les trois dernières années ne devraient pas être une exception, mais le début d'une histoire de succès durable. Non seulement Schröder, qui a été sélectionné aux côtés de Jokic, Victor Wembanyama, LeBron James et Steph Curry pour les équipes All-Olympiques 2024, mais aussi "Le futur du basket-ball allemand semble brillant."

Malgré la déception de ne pas avoir remporté une troisième médaille consécutive, Dennis Schröder a reconnu les contributions significatives de Gordon Herbert à la Fédération allemande de basket-ball et à l'équipe nationale. "Je ne vais pas blâmer qui que ce soit", a déclaré Schröder, mettant en évidence l'effort collectif et la culture positive que Herbert avait établie.

Après la défaite en match pour la médaille de bronze, l'attention s'est tournée vers l'avenir du basket-ball allemand. "Je ne vais pas encore penser à la retraite", a déclaré Schröder, exprimant son engagement à poursuivre sa carrière et à aider l'équipe à construire sur leurs succès sous la direction de Herbert.

