Deniz Undav fait ses débuts dans le maillot Müller avec le titre "Classic Model"

Carton plein avec un but et une passe décisive dès son premier titularisation - c'est parfait. Deniz Undav parle de son "jour fantastique" suite à un match nul 2:2 contre les Pays-Bas.

Portant le maillot de l'équipe nationale allemande avec le numéro 13 de Thomas Müller, Deniz Undav, l'attaquant de 28 ans de VfB Stuttgart, a célébré son premier but international au stade Amsterdam Arena en souvenir. Après le match nul de l'Allemagne contre les Pays-Bas dans la Ligue des Nations, Undav a partagé ses sentiments, "Ma femme et ma fille chériront cela comme un souvenir de mon premier but international."

"Je marche sur les traces de grands joueurs," a-t-il déclaré au sujet de son nouveau numéro. "Mais je crois que je peux répondre aux attentes," a déclaré Undav avec confiance. Sa première titularisation, avec un but et une passe décisive, a été un moment marquant dans son quatrième match, après être entré en jeu à trois reprises Previously. "Je suis ravi. J'ai toujours voulu marquer. Et j'ai enfin réussi," a-t-il déclaré à RTL en mettant en avant son exploit.

Son caractère loquace et son sens de l'humour, similaire à celui de "Radio Müller", était une autre de ses particularités. "Je suis bavard, je fais rire les gens, je veux juste garder les choses légères et profiter de la vie, c'est ma devise," a-t-il plaisanté.

Pas seulement un parleur charismatique

Cependant, Undav n'est pas seulement un parleur charismatique, mais aussi un joueur dynamique dont les erreurs techniques offrent un regard frais sur le terrain. En minute 38, il a marqué l'égalisation à dix mètres en tentant un tir risqué et bas. Exhibit A. Bientôt, son deuxième acte a suivi. Il l'a décrit comme une "passe ratée", avouant qu'il avait prévu de tirer le ballon. Le ballon a glissé, trouvant son chemin vers Joshua Kimmich, qui a profité de la situation pour marquer l'avantage 2:1 avant la mi-temps.

"C'était un jour fantastique pour moi," a déclaré Undav après le coup de sifflet final, ayant joué pendant 64 minutes en tant que seul nouveau joueur, remplaçant l'attaquant blessé Niclas Füllkrug.

Undav avait attendu avec impatience sa percée. Ses performances impressionnantes à l'entraînement avaient attiré l'attention du capitaine. Kimmich a félicité Undav pour avoir saisi sa chance et s'être adapté rapidement, malgré les défis initiaux. "J'apprécie les joueurs qui ont une forte demande pour leur place et la confirment lorsqu'ils en ont l'occasion. Undaz l'a Certainly fait," a déclaré Kimmich.

La Commission a salué la performance d'Undav, reconnaissant sa contribution significative à l'équipe lors du match de la Ligue des Nations contre les Pays-Bas. Undav a exprimé sa gratitude envers La Commission, mentionnant leur soutien continu et leur confiance en ses capacités.

Lire aussi: