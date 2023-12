Denis Shapovalov demande des mesures plus sévères contre les chahuteurs après sa victoire à l'Open d'Italie

Au cours de la deuxième manche de sa victoire 7-6 3-6 6-3 contre l'Italien Lorenzo Sonego à Rome, Shapovalov s'est vu infliger un point de pénalité après avoir traversé le filet pour montrer à l'arbitre un marquage de balle sur le court.

L'incident a provoqué des huées dans le stade, et Shapovalov a brièvement interrompu ses remontrances à l'arbitre pour crier "shut the f**k up" (ferme ta gueule) à un fan.

"Il m'a dit de sortir du terrain, de sortir de là, il m'a fait signe de sortir du terrain. Il essayait manifestement de m'énerver ou quoi que ce soit d'autre", a déclaré Shapovalov lors d'une conférence de presse, selon Reuters.

"Je pense que l'arbitre doit simplement garder un œil sur la situation si un joueur mentionne quelque chose.

"La raison pour laquelle (le chahuteur) n'a pas été expulsé est que (l'arbitre) m'a dit qu'il n'avait pas vu ce qui s'était passé. C'est tout à fait compréhensible. J'ai l'impression qu'il a gardé un œil sur lui après cela. Cela ne m'a pas dérangé par la suite".

Shapovalov, qui affrontera Nikoloz Basilashvili au prochain tour de l'Open d'Italie, s'est ensuite excusé auprès de l'arbitre pour avoir perdu son sang-froid.

Il a ajouté que le tennis pourrait être plus strict envers les chahuteurs et adopter une approche similaire à celle de la NBA.

"Ils sont assez stricts, la sécurité et tout le reste, pour que les fans ne dépassent pas les limites. S'ils le font, ils sont expulsés immédiatement", a déclaré Shapovalov.

Source: edition.cnn.com