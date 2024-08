- Démolition d'hôtel pour enlever les corps

Suite à l'effondrement de l'hôtel à Kröv, les travaux de démolition pour récupérer le deuxième corps ont commencé. Une excavatrice de démolition avec un bras prolongé a commencé du côté du pignon de l'immeuble, où la police indique que le risque d'effondrement est le plus élevé. La lourde machinerie d'une entreprise spécialisée procédera ensuite étape par étape.

Le moment où le corps de l'homme sera récupéré est toujours incertain, a déclaré une porte-parole de la police. La démolition est nécessaire car les secouristes ne peuvent pas récupérer Otherwise safely the body. Il se trouve dans la zone la plus à risque. L'homme est believed to be the hotel owner.

Le site de l'accident a été délimité dans un rayon de 150 mètres pour les travaux de démolition. Les résidents ont été invités à garder les fenêtres et les portes fermées en raison des niveaux de poussière attendus, ont indiqué les autorités. Une contamination à l'amiante ne peut être exclue.

Mardi soir, un étage complet de l'hôtel de la ville de Moselle s'est effondré. Deux personnes sont décédées, et un corps de femme a déjà été récupéré. Sept personnes blessées ont été secourues des décombres après plusieurs heures.

Un expert a visité le site mercredi et a recommandé la démolition pour récupérer en toute sécurité les corps. La police a rapporté que l'immeuble présente toujours un haut risque d'effondrement.

