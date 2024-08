- Démolition des débris après l'effondrement de l'hôtel.

Suite à une période de deux semaines, les opérations de démolition à l'hôtel Kröv sur la Moselle sont toujours en cours. Le dernier segment de plafond en béton encore debout est en train d'être divisé et éliminé progressivement, selon un porte-parole de la police de Trèves. Ils n'ont pas pu fournir de délai précis pour savoir combien de temps cette action sur place, y compris l'utilisation de grues, allait durer, bien qu'on s'attende à ce qu'elle se termine au plus tard à la fin de la semaine. Le processus de démolition s'est avéré être une entreprise longue et fastidieuse.

L'incident tragique d'un étage entier de l'hôtel s'effondrant s'est produit le soir du 6 août. Malheureusement, deux personnes ont perdu la vie - une femme de 64 ans et le propriétaire de l'hôtel âgé de 59 ans. Sept autres personnes ont été coincées sous les décombres pendant plusieurs heures. Environ 250 secours sont intervenus dans une opération de sauvetage de 24 heures.

Un expert a été nommé par le parquet de Trèves pour déterminer la cause profonde de l'effondrement. Pour l'instant, aucune raison n'a été trouvée pour expliquer l'incident.

L'enquête sur l'effondrement de l'hôtel par le parquet de Trèves se poursuit. Il est ajouté : un expert en structure travaille maintenant avec eux pour examiner les raisons potentielles de la tragédie.

De plus, en raison de la complexité de l'enquête, les autorités locales ont apporté leur soutien, offrant toutes les ressources nécessaires.

