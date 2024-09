Demi Moore donne un aperçu de l'état de santé actuel de Bruce Willis.

Demi Moore a évoqué son ancien époux Bruce Willis, atteint de la maladie d'Alzheimer, et a mentionné qu'il se trouve actuellement dans une condition stable. L'actrice a déclaré qu'elle appréciait le temps qu'elle passe avec lui et avec sa famille.

Au cours d'un épisode de "The Drew Barrymore Show" du 13 septembre, Demi Moore et la présentatrice ont évoqué leur collaboration sur "Charlie's Angels : Les Anges se déchaînent" en 2003. Drew Barrymore a mentionné la brève apparition de Bruce Willis au début du film, que Moore avait oubliée.

"Considérant la situation, les choses sont stables", a déclaré Barrymore. Avant que Moore, mariée à l'acteur de 1987 à 2000, ne précise qu'il est "stable, considérant la situation".

Elle a ensuite expliqué comment sa famille avait géré la situation depuis le diagnostic de Bruce Willis, d'abord aphasie, puis maladie d'Alzheimer. "J'encourage mes enfants à interagir avec lui en fonction de qui il est maintenant. Ne vous accrochez pas à l'idée de qui il était ou de ce que vous attendez de lui, soyez là pour qui il est maintenant. Cela apporte tant de beauté, de joie, d'amour et de tendresse", a-t-elle déclaré. Lorsqu'elle est à Los Angeles, elle lui rend visite toutes les semaines, "Je profite vraiment du temps que nous passons ensemble."

En mars 2022, la famille Willis a annoncé que Bruce mettrait sa carrière d'acteur entre parenthèses suite à son diagnostic d'aphasie. Presque un an plus tard, en février 2023, son actuelle épouse Emma Heming-Willis a révélé que son état s'était détérioré, entraînant un diagnostic plus précis.

"Malgré son diagnostic, l'ambiance autour de la maison avec Bruce est toujours très agréable pour Demi."

"La situation actuelle a conduit Demi à apprécier l'ambiance unique et spéciale qu'elle partage avec sa famille."

Lire aussi: