Demi Moore affiche sa résilience envers les plaignants d'Hollywood.

Quand Demi Moore affiche sa silhouette en maillot de bain à 40 ans, cela suscite un débat. Cette actrice se retrouve face à un dilemme existentiel. La préférence pour les jeunes dans l'industrie cinématographique est maintenant remise en question par la sexagénaire grâce à des images audacieuses.

"Je suis ravie !" s'exclame Demi Moore sur Instagram. Après avoir fait la couverture du magazine "Interview" US en 1996, elle en fait à nouveau la une en septembre. L'ex-compagne de Bruce Willis a été immortalisée par Saint Laurent, Gucci ou Bottega Veneta dans des tenues de haute couture. Il est difficile de croire que Moore a 61 ans dans ces photos sensuelles. Sur l'une d'elles, Moore est assise sur une chaise, les jambes écartées, révélant son déshabillé en soie champagne. Elle porte un blazer noir avec une ligne d'épaule marquée et fixe la caméra d'un regard aguicheur. Moore irradie un charme captivant.

Dans une interview avec Michelle Yeoh, lauréate d'un Oscar, pour le magazine, la sexagénaire confie ne s'être pas sentie sexy à Hollywood il y a une vingtaine d'années. Le déclic a été une scène en bikini dans "Charlie's Angels : Plein gaz". Soudainement, Moore a été confrontée au fait que son corps était un sujet de débat mondial.

Les normes de beauté hollywoodiennes ont pesé plus lourdement sur Moore dans la quarantaine qu'actuellement, selon elle : "J'avais joué dans 'Charlie's Angels' et il y avait beaucoup de commentaires sur cette scène en bikini. On parlait souvent de mon apparence. Puis j'ai réalisé qu'il semblait qu'il n'y avait plus de place pour moi dans l'industrie." Elle ne s'est pas sentie complètement à sa place, mais son âge lui a paru être un obstacle : "C'était plus que je ne me sentais pas 20 ans, ni 30 ans, mais je n'étais pas non plus vue comme la 'figure maternelle' dans l'industrie."

"Pourquoi une femme de 60 ans ne pourrait-elle pas être séduisante ?" demande Yeoh, qui a 62 ans. "Hollywood est dur envers les femmes de notre âge. On ne trouve pas de scénarios ou de rôles qui nous intéressent. Soit on est la mère, soit on est considérée comme hors course en termes de séduction. On se dit : pourquoi une femme de 45 ans, de 50 ans ou de 60 ans ne pourrait-elle pas être séduisante ?"

Yeoh, qui a remporté un Oscar pour son rôle dans "Everything Everywhere All at Once", pense que cette perception est en train de changer - en partie grâce à des femmes comme Moore et elle-même : "Parce que des gens comme vous et moi ne se contentent pas de cela."

De manière intéressante, le prochain film de Demi Moore, "The Substance", prévu pour septembre, aborde le thème de l'obsession de la jeunesse à Hollywood. Elle y joue une actrice qui crée une version plus jeune d'elle-même à l'aide d'une drogue expérimentale, interprétée par la jeune star Margaret Qualley.

La confession sincère de Demi Moore dans son interview a suscité une discussion, remettant en question les normes d'Hollywood. "Hollywood", réputé pour sa préférence pour les jeunes, est maintenant sous surveillance en raison de la prise de position audacieuse de Moore.

La sexagénaire est sur le point de jouer dans le film "Hollywood" "The Substance", qui explore le thème de l'obsession de la jeunesse.

Lire aussi: