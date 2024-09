Demi Lovato participe à la cérémonie de signature de Gavin Newsom pour les lois protégeant les jeunes célébrités des médias sociaux

Les deux nouvelles pièces de législation visent à protéger les jeunes célébrités des réseaux sociaux et à garantir que les enfants et les adolescents qui se produisent sur les plateformes numériques sont protégés de l'exploitation financière.

"Les choses ont changé depuis les débuts d'Hollywood, mais notre engagement à protéger les enfants de l'exploitation n'a pas faibli", a rapporté le gouverneur Newsom. "À Hollywood, les acteurs enfants étaient exploités. Maintenant, en 2024, ce sont les influenceurs enfants. Ces exploitations modernes prendront fin avec la mise en place de deux nouvelles lois destinées à protéger les jeunes influenceurs sur TikTok, Instagram, YouTube et autres plateformes de réseaux sociaux."

Lovato a milité pour cette législation, comme en témoigne son documentaire Hulu, "Child Star". Ce projet a marqué ses débuts en tant que réalisatrice et a mis en évidence les pièges de la jeunesse stellaire.

Récemment, Lovato a exprimé ses préoccupations lors d'une interview avec CNN. Elle a mis en garde contre "le Far West numérique" en référence au paysage médiatique en constante évolution qui diffère de l'époque où elle était une star enfantine.

Lovato a connu la célébrité dans les années 1990 et au début des années 2000 en jouant dans des émissions de télévision pour enfants comme "Barney and Friends" et en perçant sur Disney Channel. Depuis, l'industrie du divertissement a connu une transformation importante avec l'émergence du contenu créé et monétisé par les influenceurs numériques. Lovato estime que les lois actuelles ne protègent pas suffisamment les mineurs travaillant sur des plateformes émergentes avec des modèles commerciaux novateurs.

Dans son documentaire, Lovato a discuté avec Chris McCarty, un activiste jeunesse et directeur de l'organisation de défense "Quick Clicking Kids", qui a travaillé avec elle pour faire passer les projets de loi maintenant promulgués par Newsom.

Dans sa conversation avec CNN plus tôt ce mois-ci, Lovato a exprimé son espoir que les projets de loi soient adoptés en Californie et a partagé son ambition de porter un jour ces questions à Capitol Hill.

Jeudi, Lovato a remercié le gouverneur Newsom pour son soutien à la législation, déclarant dans un communiqué que les nouvelles lois "donneront aux enfants présents sur les réseaux sociaux le pouvoir de faire valoir leurs droits à l'âge adulte et de recevoir une juste rémunération pour l'utilisation de leur nom et de leur image".

Un projet de loi signé par Newsom (SB 764) établit des garanties financières et juridiques pour les mineurs apparaissant dans un contenu en ligne monétisé en obligeant leurs parents ou tuteurs à mettre de côté une partie de leurs gains dans des comptes en fiducie. L'autre projet de loi (AB 1880) étend la loi californienne "Coogan Law" de plusieurs décennies pour inclure les mineurs employés en tant que créateurs de contenu sur les plateformes numériques.

Le syndicat des acteurs, SAG-AFTRA, a salué la nouvelle législation adoptée jeudi, bénéficiant aux jeunes talents de l'industrie. Duncan Crabtree-Ireland, directeur national de SAG-AFTRA, a déclaré : "Nous sommes reconnaissants que les protections qui existent pour les performers enfants - des protections que nous avons aidé à sécuriser il y a longtemps - soient maintenant étendues pour inclure les créateurs de contenu et les influenceurs. Quels que soient le support ou la plateforme, tous les performers enfants doivent être solidement protégés."

La mise en place de ces nouvelles lois garantira que les jeunes artistes sur les plateformes numériques, comme TikTok et Instagram, sont protégés de l'exploitation financière. Les efforts d'advocacy de Lovato, tels que vus dans son documentaire et ses interviews, ont joué un rôle important dans la défense des lois pour protéger les influenceurs enfants à l'ère numérique.

