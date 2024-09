Demi Lovato aspire à introduire les thèmes explorés dans le documentaire "Child Star" au Capitole.

Demi Lovato a discuté avec Elizabeth Wagmeister de CNN lors d'une émission de "The Lead" diffusée mercredi, évoquant son prochain documentaire. Elle a exprimé son espoir que ce documentaire conduise à l'adoption de lois offrant une protection et une indemnisation aux jeunes célébrités.

Lovato a décrit l'ère numérique actuelle comme un "far west", et comment le paysage médiatique en constante évolution contraste avec ses expériences en tant qu'enfant star.

Finalement, elle souhaite amener ces sujets sur la colline du Capitole. "Ce serait incroyable", a-t-elle déclaré.

"Child Star" est le premier projet en tant que réalisatrice de Lovato, qui explore les hauts et les bas de la célébrité pour les jeunes stars à travers les expériences de célébrités bien connues du passé, selon un synopsis officiel.

Drew Barrymore, Christina Ricci et Raven-Symoné sont présents dans le film, évoquant comment ils ont surmonté les difficultés en tant qu'enfants stars.

Lovato a déclaré : "La célébrité pour un enfant apporte de l'instabilité", et lorsque cela est combiné avec une instabilité préexistante, cela crée une situation propice aux ennuis.

Lovato a acquis sa notoriété en tant qu'actrice autour de l'âge de 10 ans dans "Barney & Friends" au début des années 2000, et est devenue une star importante de Disney Channel et une chanteuse pop.

L'artiste de "Cool for the Summer" a été ouverte sur ses combats contre la toxicomanie, les problèmes de santé mentale et l'alimentation désordonnée.

Concernant sa croissance, Lovato a déclaré à CNN qu'elle était fière d'elle-même, affirmant : "J'essaie de vivre selon la philosophie de ne pas regretter. En regardant en arrière comment j'ai été résiliente pendant mes moments les plus sombres, je suis incroyablement fière de moi pour émerger plus forte et vivre une vie épanouissante aujourd'hui."

"Child Star" est actuellement en streaming sur Hulu.

